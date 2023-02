Nhiều người nhập viện do rét đậm, rét hại kéo dài

Các tỉnh, thành miền Bắc đang trải qua chuỗi ngày rét đậm kéo dài suốt từ kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023 tới nay. Thời tiết rét buốt với nền nhiệt độ chủ yếu ở mức từ 9-11 độ C, thậm chí vùng núi cao chỉ từ 1-3 độ C, đã gây ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe người dân.

Ghi nhận tại một số bệnh viện như: Bạch Mai, Nhi Trung ương, Thanh Nhàn, Xanh Pôn… gần đây cho thấy, số người nhập viện do ảnh hưởng của giá rét tăng khá cao. Tại Bệnh viện Bạch Mai, trong hơn 1 tuần qua đã tiếp nhận gần 2.000 người nhập viện, trong đó nhiều trường hợp bị đột quỵ rất nặng. Theo PGS-TS Mai Duy Tôn, Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai, khi thời tiết chuyển sang rét đậm, rét hại thì bệnh nhân đột quỵ nhập viện cấp cứu tăng đáng kể và số ca nặng cũng tăng cao. Hơn nữa, nguy cơ bị đột quỵ tăng 80%, đặc biệt khi nhiệt độ xuống dưới 15 độ C và nhiệt độ giảm đột ngột. Cùng với đó, do thời tiết giá lạnh, nhiều người lười vận động tập thể thao hơn nên đây cũng có thể là một yếu tố góp phần làm tăng nguy cơ đột quỵ.

Tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương, số người cao tuổi phải nhập viện điều trị do các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, xương khớp và hô hấp… cũng tăng khá cao do ảnh hưởng của rét đậm, rét hại kéo dài. Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, số trẻ được đưa tới khám bệnh và phải nhập viện điều trị khá nhiều, khoảng 1.400-1.600 trẻ/ngày, trong đó phần lớn bị viêm đường hô hấp, ho sốt. Đặc biệt, rét đậm, rét hại không chỉ làm gia tăng bệnh nhân ở các bệnh viện tuyến cuối mà tại nhiều bệnh viện ở các tỉnh miền núi như: Lào Cai, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang..., số bệnh nhân tới khám điều trị cũng tăng nhiều.

Sở dĩ người cao tuổi và trẻ em dễ mắc bệnh khi thời tiết trở lạnh vì sức đề kháng kém. Sự thích nghi ở người già không được như người trẻ và đôi khi cũng do chủ quan, nhiều người có dấu hiệu bệnh nhưng ngại thăm khám dịp tết, ngại giá rét nên tự chữa trị tại nhà, khiến bệnh trở nặng mới đưa vào bệnh viện cấp cứu. Các bác sĩ lưu ý, trời rét đậm nhiều ngày qua có thể làm nặng thêm các bệnh tiềm ẩn, đặc biệt ở người cao tuổi. Khi thời tiết quá lạnh có thể làm cho hệ thống mạch máu của cơ thể co lại, dẫn tới các cơn tăng huyết áp đột ngột khiến những người lớn tuổi hay những người có bệnh lý nền không thể thích nghi, gây xuất huyết não. Do đó, trong những ngày trời rét đậm, người cao tuổi cần chú ý ăn uống đủ chất, duy trì hoạt động thể chất thường xuyên theo hướng dẫn của bác sĩ. Với những người có bệnh mãn tính, huyết áp, cần sử dụng thuốc hàng ngày và đo huyết áp thường xuyên. Đối với trẻ em, cần phải luôn giữ ấm cơ thể, vệ sinh mũi miệng tốt nhằm tránh nguy cơ bị viêm đường hô hấp, đồng thời cần chú trọng dinh dưỡng cho trẻ. Khi trẻ bị ho, sốt, các gia đình nên đưa trẻ đến bệnh viện, tuyệt đối không tự ý mua thuốc điều trị.