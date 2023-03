Nhiều nguy hiểm trên cao tốc 2 làn xe Cam Lộ - Túy Loan

Cánh tài xế đi trên tuyến đường cao tốc Cam Lộ - Túy Loan cho biết, đi đường này hiện không có trạm thu phí nên đi qua 3 tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng không tốn phí cầu đường, đỡ cước phí vận chuyển.

Tài xế Nguyễn Phước Báo (Đông Hà, Quảng Trị) cho biết: "Tôi hay chở hàng đi Đà Nẵng, trước đây chạy tuyến Quốc lộ 1A, tốn phí BOT, hầm đường bộ Hải Vân, nay đi cao tốc không tốn chi phí, tiết kiệm một khoản đáng kể".

Tuy nhiên, theo tài xế Bảo, tuyến cao tốc này chỉ 2 làn nên lưu thông không đúng làn đường sẽ gây nguy hiểm cho các phương tiện khác.

Ngày 9-3, PV Báo SGGP chứng kiến trên tuyến cao tốc này nhiều xe vượt ẩu rất nguy hiểm.

Cùng đó, tuyến cao tốc Cam Lộ - Túy Loan cấm xe máy, nhưng một số người phóng xe máy bạt mạng gây nguy hiểm cho an toàn giao thông.

Theo các tài xế, tuyến cao tốc này cần trang bị hệ thống giám sát bằng camera nhằm kiềm tỏa các vi phạm tốc độ, vượt sai quy định. Cùng đó cần nghiên cứu làm thêm đường dân sinh qua vùng trồng keo tràm của người dân, tránh để người dân khai thác keo rồi vứt xuống nền đường cao tốc.

Trước sự việc này, ngày 9-3, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Công văn về việc bảo đảm trật tự ATGT và an ninh trật tự, kết nối thông tin liên lạc, chủ động ứng phó tuyến cao tốc phân đoạn Cam Lộ - La Sơn.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo Công an tỉnh cần chỉ đạo các phòng chức năng, Công an cấp huyện, cấp xã liên quan xây dựng phương án, kế hoạch để chủ động tuần tra; tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự; kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, xử lý các hành vi vi phạm, các trường hợp gây hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ làm ảnh hưởng đến ATGT tại các tuyến đường gom, đường địa phương kết nối ra vào cao tốc. Tổ chức, bố trí phân công lực lượng Cảnh sát giao thông thường trực tại nút giao đầu tuyến cao tốc (nút giao giữa cao tốc và Quốc lộ 9) để hướng dẫn, cảnh báo từ xa cho các phương tiện đi đúng lộ trình, tốc độ quy định.

Đồng thời, Sở GTVT tỉnh phối hợp các cơ quan, địa phương liên quan rà soát hệ thống báo hiệu đường bộ, phương án tổ chức giao thông tại các đường gom, nút giao giữa đường địa phương với tuyến cao tốc đoạn qua địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện các bất cập, tồn tại để xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền khắc phục, giải quyết theo quy định, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn.