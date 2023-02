Nhiều phim Việt phát hành thương mại ở nước ngoài

Theo Skyline Media - đơn vị phân phối phim ra thị trường nước ngoài, sau các thị trường Đài Loan (Trung Quốc), Australia và Hàn Quốc, từ ngày 23-2, Mười: Lời nguyền trở lại sẽ ra rạp tại Thái Lan và Lào.

Các suất chiếu sẽ được lồng tiếng Thái dành riêng cho hai thị trường này. Nhà bà Nữ (tựa tiếng Anh The House of No Man) sẽ khởi chiếu tại Mỹ (ngày 3-3), Australia và Singapore (9-3), Canada (10-3). Phim cũng đang trong quá trình thương thảo để phát hành tại New Zealand.

Phim tết Chị chị em em 2 cũng vừa ra mắt tại các thành phố lớn của Australia: Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide và Hobart. Trong tháng 3, phim sẽ tham dự Liên hoan phim châu Á Osaka (OAFF 2023) tại Nhật Bản với 2 suất chiếu ra mắt vào các ngày 12-3 và 15-3. 578: Phát đạn của kẻ điên (tựa tiếng Anh 578: Magnum) cũng đặt mục tiêu chinh phục 62 thị trường quốc tế trong năm 2023, đặc biệt là các thị trường khó tính như: Italy, Ba Lan, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Slovakia, Israel, Ấn Độ, Mexico, Argentina, Brazil, Canada, Estonia, Hy Lạp, Đan Mạch...

Cũng trong tháng 3, bộ phim Chìa khóa trăm tỷ sẽ được phát hành thương mại trên 2 nền tảng xem phim trực tuyến là Amazon prime và 3388 Cine.