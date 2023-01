4 ngày công chiếu, phim "Nhà bà Nữ" vượt mốc doanh thu trăm tỷ

Từng bị nhiều nhà xuất bản từ chối trước khi được xuất bản vào năm 1970, nhưng hai năm sau lại trở thành một trong những cuốn sách bán chạy nhất theo nhật báo The New York Times. Mới đây, tác phẩm kinh điển Chàng hải âu kỳ diệu (Omega Plus và NXB Văn học) vừa trở lại với bạn đọc Việt.