Nhiều thuyền bị chìm trên biển do giông lốc, có người mất tích

Sáng 8-5, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và không khí lạnh, 2 tàu cá và 8 ngư dân bị sóng đánh trôi dạt và mắc cạn tại vùng biển xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Vào lúc 2 giờ 30 phút sáng 8-5, khi đang neo đậu tại vùng biển xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, cách bờ khoảng 1 hải lý, bất ngờ xảy ra gió to, sóng lớn khiến tàu cá TTH 91075 TS do ông Trương Viết Hiệp (trú thôn An Dương 1, xã Phú Thuận) làm thuyền trưởng và 3 thuyền viên bị sóng đánh trôi dạt, chìm cách bờ biển xã Phú Hải, huyện Phú Vang khoảng 20m.

Cùng thời điểm, tàu cá TTH 92349 TS do ông Phan Văn Liền (trú tại An Dương 3, Phú Thuận) làm thuyền trưởng và 3 thuyền viên bị sóng đánh trôi dạt vào bờ, mắc cạn tại bờ biển thôn Cự Lại Nam, xã Phú Hải, huyện Phú Vang (cách bờ khoảng 10m).

Đến 3 giờ 40 phút cùng ngày, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An, BĐBP Thừa Thiên Huế đã cử 1 tổ công tác gồm 15 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương và ngư dân tiến hành cứu hộ 2 tàu cá trên.

Hiện tất cả 8 ngư dân trên 2 phương tiện đã được đưa vào bờ an toàn, tàu cá TTH 92349 TS đã được cứu hộ thành công. Các lực lượng đang tiếp tục tiến hành các phương án cứu hộ tàu TTH 91075 TS bị chìm cách bờ khoảng 20m.

* Cùng ngày, Trung tá Trần Tuấn Dũng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Tùng (Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng cùng người dân địa phương tiến hành kéo 2 thuyền chìm trên biển vào bờ.

Vào khoảng 1 giờ sáng ngày 8-5, trong khi đi đánh cá trên vùng biển thuộc thôn Tân Thuận (xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) cách bờ khoảng 400m, 2 thuyền máy của ngư dân Nguyễn Văn Thế (47 tuổi) và Trần Văn Việt (50 tuổi, đều trú tại thôn Thái Lai, xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh) gặp dông lốc đánh chìm, may mắn 2 ngư dân đã tự bơi được vào bờ.

2 thuyền bị chìm được lực lượng Đồn Biên phòng Cửa Tùng, công an, dân quân xã Vĩnh Thái và người dân địa phương kéo vào bờ để các ngư dân sửa chữa, khắc phục.

“Ngoài ra, theo thông báo của Đồn Biên phòng Ngư Thuỷ (tỉnh Quảng Bình), do ảnh huởng của giông lốc tối hôm qua, xã Ngư Thuỷ có 9 thuyền nan bị sóng đánh chìm khi đánh cá trên vùng biển của xã và có 2 ngư dân mất tích. Đồn Biên phòng Ngư Thuỷ đề nghị Đồn Biên phòng Cửa Tùng thông báo và phối hợp tổ chức tìm kiếm. Đồn đã tìm được 2 ngư dân tại bờ biển xã Kim Thạch, ngư dân tự bơi vào bờ, sức khỏe ổn định”, Trung tá Trần Tuấn Dũng cho biết.

* Ngày 8-5, ông Trần Kim Trung, Chủ tịch UBND xã Ngư Thủy Bắc (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) cho biết, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm một ngư dân mất tích trên biển.

Theo ông Trung, vào rạng sáng ngày 8-5 xuất hiện giông lốc trên địa bàn, thời điểm đó có 9 thuyền nan với 10 ngư dân đang đi câu mực cách bờ biển 3 – 5 hải lý không may bị chìm.

Sau đó, 9 ngư dân bơi vào bờ an toàn, còn 1 ngư dân chưa liên lạc được là ông Nguyễn Văn Thoảng (SN 1971, ở thôn Trung Thành, xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy), đang mất tích.

Hiện chính quyền địa phương đang phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm.