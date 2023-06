Nhóm “Năng lượng gốc” tự xưng chữa bách bệnh, Bộ Công an đã có chỉ đạo

Sáng 30-6, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2023. Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an chủ trì họp báo.

Phát biểu tại buổi họp báo, thông tin một số kết quả công tác nổi bật lực lượng công an đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023, Trung tướng Tô Ân Xô nhấn mạnh: Lực lượng công an đã làm tốt vai trò tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương những giải pháp cơ bản, chiến lược về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ lợi ích, an ninh quốc gia, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, ổn định xã hội.

Thực hiện tốt vai trò nòng cốt, thực sự là đội quân chiến đấu trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội được thực hiện đồng bộ, xuyên suốt, góp phần từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh.

Lực lượng công an nhân dân đã phát huy vai trò thường trực, tiên phong, gương mẫu đi đầu, quyết liệt trong thực hiện chuyển đổi số quốc gia; thực hiện hiệu quả, đảm bảo tiến độ, mục tiêu, yêu cầu các nhiệm vụ được giao trong Đề án 06 của Chính phủ.

Quyết liệt tham mưu, triển khai nhiều giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, nâng cao hiệu quả tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông; tập trung xử lý vi phạm theo 5 nhóm chuyên đề, nhất là xử lý các vi phạm về nồng độ cồn. Gương mẫu đi đầu trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị; tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương; xử lý nghiêm minh, kịp thời đối với các trường hợp cán bộ, chiến sĩ tiêu cực, vi phạm pháp luật, kỷ luật theo đúng phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Liên quan đến vấn đề báo chí phản ánh nhóm "Năng lượng gốc" tự xưng chữa bách bệnh, có dấu hiệu lừa đảo, đại diện lãnh đạo Cục An ninh nội địa cho biết: "Năng lượng gốc Trống đồng Việt Nam" do Lê Văn Phúc lập ra tại Mỹ năm 2016. Quá trình tuyên truyền, chia sẻ về "Năng lượng gốc" này, Lê Văn Phúc đã đề cập đến nhiều nội dung liên quan đến tâm linh, tín ngưỡng. Tại Việt Nam, Lê Văn Phúc đã tuyên truyền mở rộng hoạt động của nhóm "Năng lượng gốc" nhằm thu hút người Việt Nam tham gia, đồng thời lợi dụng một số giáo lý để tuyên truyền một số luận điệu mang màu sắc mê tín dị đoan.

Bộ Công an đã nắm được các thông tin phản ánh về hoạt động này. Bên cạnh việc trao đổi, phối hợp với các bộ, ngành chức năng tuyên truyền, vận động người dân không tin theo, Bộ Công an cũng đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương rà soát thông tin liên quan đến hoạt động này để tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân liên quan tuân thủ pháp luật, không có hoạt động gây phức tạp về an ninh, trật tự.

Đối với thông tin về việc nhóm "Năng lượng gốc" tại Việt Nam có dấu hiệu hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, hiện Bộ Công an đang chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương xác minh thông tin liên quan. Nếu các thông tin có căn cứ và xác định có hành vi vi phạm pháp luật, Bộ Công an sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng tiến hành điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Bộ Công an, 6 tháng qua, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội được thực hiện đồng bộ, xuyên suốt. Đã điều tra, làm rõ gần 19.000 vụ phạm tội về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ hơn 82%; triệt phá 99 băng, nhóm tội phạm; bắt và vận động đầu thú 2.298 đối tượng truy nã. Triển khai các phương án, kế hoạch đấu tranh, trấn áp tội phạm về ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, khu vực biên giới; phát hiện, bắt giữ hơn 15.000 vụ, hơn 23.000 đối tượng; thu hơn 300kg heroin; giữ hơn 2.000kg, hơn 1 triệu viên ma túy tổng hợp và hơn 200kg cần sa...

Tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án lớn, vụ án mới, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Phát hiện hơn 2.500 vụ, hơn 3.300 đối tượng phạm tội về trật tự quản lý kinh tế; 456 vụ, 1.200 đối tượng phạm tội về tham nhũng.

Tăng cường tổ chức tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội để người dân nâng cao cảnh giác, không để các đối tượng lợi dụng thực hiện các hành vi phạm tội. Tập trung triệt phá các chuyên án, làm rõ âm mưu, phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, kinh doanh đa cấp, giao dịch tiền ảo, vàng, ngoại hối, chứng khoán trên không gian mạng.