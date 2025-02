Nhóm nhạc nghệ sĩ: Sớm nở, tối tàn!

Những cái bắt tay “cực hot”

Trong báo cáo “Tổng quan ngành công nghiệp âm nhạc kỹ thuật số Việt Nam 2024-2025” được công bố gần đây, PGS Nguyễn Văn Thăng Long, Phó chủ nhiệm bộ môn Truyền thông, Trường Đại học RMIT Việt Nam, chủ nhiệm nhóm nghiên cứu về âm nhạc số, đưa ra dự báo về các khuynh hướng đang nổi trong nền âm nhạc số với tiềm năng thương mại, xã hội đáng kể.

Nổi bật nhất trong đó là xu hướng “Mix and Match: Nhóm nhạc nghệ sĩ và Mashup” (kết hợp nhiều bài hát - PV). Xu hướng này được thúc đẩy bởi sự phổ biến của các chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc, nơi các nghệ sĩ từ nhiều thế hệ và lĩnh vực giải trí kết hợp trong các màn trình diễn mashup sáng tạo.

Các tiết mục kết hợp nhạc trẻ V-pop (hip-hop, rap) với các bài hát truyền thống mang đến sự đa dạng về phong cách. Mô hình này không chỉ giúp làm mới các sản phẩm âm nhạc mà còn hỗ trợ các nghệ sĩ tên tuổi và nghệ sĩ mới cùng có cơ hội tỏa sáng.

Tận dụng sức nóng sau Anh trai vượt ngàn chông gai, nhóm nhạc B.O.F. quy tụ 5 nghệ sĩ Jun Phạm, S.T Sơn Thạch, BB Trần, Kay Trần và Bùi Công Nam ra mắt khán giả. Đầu tháng 1, nhóm B.O.F. tung dự án debut (ra mắt) là MV nhạc tết mang tên Tết đỉnh nóc. Jun Phạm hào hứng: “Sau nhiều năm, tôi lại có nhóm nhạc mới. Tôi vui khi được kết hợp với những đồng nghiệp trong Anh trai vượt ngàn chông gai”.

Không chọn tên mới như B.O.F., nhóm Nhà Trẻ gồm 7 anh tài Tiến Luật, Tiến Đạt, Binz, Rhymastic, Hà Lê, Quốc Thiên, Duy Khánh giữ đúng tên đội hình trong chương trình và công bố dự án mini concert và MV trong tương lai.

Rapper Tiến Đạt chia sẻ: “Chúng tôi không đặt kỳ vọng lớn khi duy trì nhóm nhạc mà chỉ là nơi để anh em chia sẻ niềm đam mê, kết nối khán giả, lan tỏa các sản phẩm âm nhạc mới. Tinh thần đồng đội là “chìa khóa” để nhóm đi đường dài cùng nhau, mang đến những màn trình diễn mang tính cống hiến cho người hâm mộ”.

Trước đó, NOMAD MGMT Vietnam (thành viên Tổ hợp sinh thái Công nghệ truyền thông giải trí DatVietVAC Group Holdings) công bố nhóm MOPIUS gồm 4 thành viên nam: JSOL, Quang Hùng MasterD, Dương Domic, Hurrykng... Họ có sản phẩm đầu tay Làn ưu tiên do Hurrykng và Dương Domic sáng tác.

Sau thành công của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023, nhóm nhạc LUNAS gồm Trang Pháp, Ninh Dương Lan Ngọc, Diệp Lâm Anh, Huyền Baby, Khổng Tú Quỳnh ra mắt. Giữa năm 2024, nhóm phát hành sản phẩm âm nhạc đầu tay mang tên Moonlight. Sau LUNAS, nhóm nhạc VibeQueens với 2 thành viên là Lưu Hương Giang và Phương Vy ra mắt, tung ca khúc Chị em mình trên tivi. Đầu năm 2025, Diệu Nhi, Dương Hoàng Yến và Hậu Hoàng công bố thành lập nhóm nhạc XYNTRA, ra mắt MV Quăng hết đi.

Không dễ cùng đi đường dài

Xu hướng bùng nổ nhóm nhạc nghệ sĩ được dự đoán sẽ làm lu mờ nghệ sĩ diễn cá nhân và cũng góp phần tái định hình thị trường âm nhạc Việt Nam theo hướng đề cao sự hợp tác. Tuy nhiên, việc ra mắt, hoạt động, vận hành lâu dài các nhóm nhạc nghệ sĩ như LUNAS, B.O.F., MOPIUS… là một thách thức không nhỏ.

Trên thực tế, các nhóm nhạc nghệ sĩ ra đời trong thời gian qua dù định hướng, kỳ vọng khá lớn khi công bố hình ảnh, dự án nhưng việc ghi được dấu ấn trong lòng khán giả lại không đơn giản. Sản phẩm cụ thể, các màn trình diễn chung của nhiều nhóm nhạc đến nay chưa thực sự bứt phá, thậm chí có nhóm còn gây thất vọng.

Như nhóm nhạc LUNAS có ca khúc Moonlight không được mấy khán giả nhớ lời. Khi xuất hiện trên sân khấu, nhóm chủ yếu thu hút khán giả trẻ nhờ vẻ ngoài hào nhoáng, vũ đạo cuốn hút, còn giọng hát thực sự lại không mấy ấn tượng với khán giả.

Nhóm nhạc MOPIUS trong lần ra mắt đã chọn ca khúc Làn ưu tiên chưa thể hiện rõ cá tính âm nhạc của 4 nghệ sĩ. Hiệu ứng trình diễn thực tế của họ chưa được đánh giá cao dù đều là những gương mặt được chú ý. Sự đầu tư chưa lớn về ý tưởng, hình ảnh khiến họ mất đi lợi thế cạnh tranh. Một số nhóm nhạc khác đến nay cũng chưa thấy “rục rịch” gì thêm.

Nhóm nhạc nghệ sĩ hoạt động có những lợi thế, thách thức riêng. Tương lai của nhóm nhạc lại luôn khó đoán bởi bài toán về định hướng, hoạt động lâu dài không dễ giải so với nghệ sĩ độc lập. Muốn có sản phẩm hay, thu hút, họ phải có chiến lược tiếp cận công chúng đa dạng, dành nhiều thời gian cho âm nhạc, tập luyện… Nếu thành lập nhóm nhạc mà không toàn tâm toàn ý cho âm nhạc thì sớm muộn cũng tan rã.

Các chương trình truyền hình về âm nhạc đều nỗ lực nhằm xây dựng những nhóm nhạc “tốt nhất”. Tuy nhiên, thực tế các nhóm nhạc được tạo dựng kiểu này đều nhanh chóng tan rã.

Điển hình như chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023 với nhóm Đạp gió gọi tên 7 thành viên: Trang Pháp, Lan Ngọc, MLee, Thu Phương, Lệ Quyên, Mỹ Linh, Diệp Lâm Anh. Tuy nhiên, nhóm này tan rã ngay sau khi chương trình kết thúc.

Tương tự, Anh trai say hi chọn ra nhóm Best Five với 5 thành viên: HIEUTHUHAI, Isaac, Rhyder, Đức Phúc, Quang Hùng MasterD. Nhưng nhóm này chỉ ra mắt 1 ca khúc rồi lặng lẽ giải tán. Nguyên nhân chủ yếu được cho là các nghệ sĩ được chọn thường nổi tiếng, nhưng do thuộc các công ty quản lý với định hướng khác nhau, có mức cát-xê chênh lệch…, nên việc gắn kết lâu dài của họ gần như không khả thi.