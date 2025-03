Nhóm thanh niên mua linh kiện về tự chế súng để săn bắn thú rừng

Ngày 18-3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 6 đối tượng để điều tra về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” theo quy định tại điều 304 Bộ luật Hình sự.

Theo đó, các đối tượng bị khởi tố gồm: Lò Văn Ón (sinh năm 1993), Lò Văn Moi (sinh năm 1992), Lường Văn Phương (sinh năm 1993), Lò Văn Cận (sinh năm 1993), Lò Văn Hiên (sinh năm 1997), Lò Văn Thuận (sinh năm 1988); cùng trú tại bản Nà Mùn, xã Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

Các bị can trong vụ án

Trước đó, ngày 2-1, tại bản Nà Mùn, xã Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La, Công an huyện Quỳnh Nhai đã phát hiện và thu giữ 6 khẩu súng tự chế loại súng hơi, 109 viên đạn (giám định là vũ khí quân dụng); 1 súng kíp (súng săn) của các đối tượng nêu trên.

Ngày 18-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Nhai chuyển tin báo đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La thụ lý giải quyết. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng cho biết, mặc dù đã được lực lượng công an cơ sở tuyên truyền, giáo dục về Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; biết rõ việc mua bán, tàng trữ, sử dụng súng nén hơi là trái pháp luật nhưng do thích săn bắn thú rừng, vẫn bất chấp đặt mua linh kiện trên mạng xã hội mang về lắp ráp để săn bắn.

ĐỖ TRUNG