Những câu chuyện đẹp của mùa Giáng sinh

Nhiều chuyện kể thú vị về ông già Noel và cỗ xe tuần lộc

Giáng sinh với phương Tây đã là một ngày lễ thiêng liêng, vô cùng quen thuộc. Ở Việt Nam, Giáng sinh cũng là một dịp vô cùng đặc biệt khi khắp nơi đều được trang hoàng lộng lẫy các vật phẩm liên quan với ngày lễ này. Đó là cây thông Noel, biểu tượng tuần lộc, những vòng hoa trạng nguyên hay lá cây thường xanh, những dây màu lấp lánh… Vậy bạn có biết từ đâu mà những vật phẩm đó lại trở thành biểu tượng của lễ Giáng sinh?

Thực tế, những hình ảnh đó đều gắn liền với những câu chuyện huyền ảo, nhiệm màu rất nổi tiếng ở phương Tây. Những câu chuyện ấy đã được kể lại trong cuốn sách Truyện cổ Giáng sinh với giọng văn tươi mới, giàu cảm xúc, kết hợp với những bức tranh minh hoạ lung linh, giúp cho các bạn nhỏ Việt Nam hiểu thêm những giá trị nhân văn của ngày lễ Giáng sinh.

Cuốn Những chiếc sừng xinh đẹp sẽ mang đến cho bạn thật nhiều cảm xúc. Bạn sẽ nhận ra, món quà tuyệt vời mà tuổi thơ có được chính là tình bạn và sự thấu hiểu. Còn gì hạnh phúc hơn khi Giáng sinh về, bạn sống trong tình thương ấm áp, cười vui cùng những người thân yêu nhất của mình... Thông điệp tác giả Lê Thị Kim Sơn muốn gửi gắm trong câu chuyện của mình, đó là Giáng sinh giống như một chiếc đũa thần, chỉ cần vẫy nhẹ đã khiến mọi thứ xung quanh đẹp đẽ và đáng yêu hơn.

Ông già Noel tất bật chuẩn bị quà cho hàng ngàn hàng vạn đứa trẻ trên trái đất. Mải lo cho mọi người, ông quên mất đôi chân lạnh cóng, quên mất đôi giày rách sờn của chính mình. Chú chuột hàng xóm đã tặng ông già Noel một đôi giày mới, và câu chuyện ú tim hết lần này đến lần khác trong đêm Giáng sinh bắt đầu từ đây. Mùa Đông lạnh, cần lắm ngọn lửa thắp lên từ sự quan tâm, chia sẻ và tình yêu thương.

Ông già Noel và cuộc phiêu lưu của đôi giày mới chính là ngọn lửa ấm áp ấy. Hãy cùng lật mở quyển sách xinh đẹp này, cùng tận hưởng mùa an lành, bạn nhé. “Thật hạnh phúc khi ta nghĩ đến người khác nhiều hơn đến bản thân mình. Mùa an lành không chỉ là một ngày hay một tháng, bởi yêu thương, chia sẻ, cho đi là mãi mãi.” là những thông điệp mà tác giả muốn nhắn nhủ tới các bạn nhỏ trong mùa Giáng sinh này.

Nhiều câu chuyện lung linh và truyền cảm hứng dành cho bạn đọc nhỏ tuổi

Wonka là câu chuyện được lấy cảm hứng từ Charlie và Nhà máy sô cô la của Roald Dahl. Câu chuyện ngọt ngào về giấc mơ, tình bạn và sô cô la dựa theo bộ phim điện ảnh Wonka với nhân vật chính là Willy Wonka. Từ thuở nhỏ, Willy Wonka đã mơ về việc sản xuất và sẻ chia sô cô la với thế giới. Lớn lên, cậu tới tòa Galeries Gourmet lừng danh với quyết tâm thay đổi địa cầu trong từng miếng ngon miếng ngọt. Song không may, lão chủ hãng sô cô la đố kị, dối trá đã lừa cậu chịu kiếp nô dịch trong tiệm giặt là. Willy sẽ cần chút may mắn và thật nhiều phép lạ cùng sự trợ giúp từ bè bạn gần xa để hoàn thành sứ mệnh. Bởi với Willy Wonka, không gì là bất khả. Câu chuyện ngọt ngào của Wonka và những người bạn tranh đấu để có được sự tự do, luôn nỗ lực để vươn lên, biến ước mơ thành hiện thực là món quà tuyệt vời trong mùa Giáng sinh này.

