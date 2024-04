Những cuộc trở lại bất thành

Gần 4 tỷ đồng là con số doanh thu rất khiêm tốn với Sáng đèn cho đến thời điểm này. Dù không tiết lộ kinh phí thực hiện, nhưng chắc chắn nhà sản xuất đã lỗ rất nặng. Điều đáng nói, Sáng đèn đã không thể bước qua “lời nguyền” của những bộ phim phát hành lại lần thứ 2. Trước đó, phim Trạng Tí cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Phim phát hành lần đầu vào dịp 30-4-2021 nhưng phải rời rạp chiếu vì dịch bệnh bùng phát, sau đó quay trở lại vào dịp Tết Nguyên đán 2022. Điểm chung ở cả hai bộ phim nói trên là đều có chất lượng tốt và nhận được nhiều đánh giá tích cực từ khán giả. Như trường hợp của Sáng đèn, thậm chí khi nhà sản xuất quyết định rút phim khỏi rạp trong mùa tết còn nhận được rất nhiều lời hứa sẽ ủng hộ. Thế nhưng, rõ ràng mọi việc đã không như mong muốn.

Việc phim đã chiếu, rút lui vì nhiều lý do khác nhau để rồi sau đó lựa chọn chiếu vào thời điểm khác thường mang đến rủi ro cao. Không ít khán giả thường có tâm lý, phim phát hành lại đã là “phim cũ” nên dù ê kíp có tiêu tốn thêm không ít chi phí quảng bá, cũng khó lòng thu hồi vốn như mong đợi. Giữa vô số các phim mới ra rạp, các phim này không phải là ưu tiên lựa chọn, dù có thể chất lượng vẫn khá tốt so với mặt bằng chung. Đó cũng là lý do, có nhiều phim đã chiếu một thời gian nhất định ở rạp: Quý cô thừa kế 2, Trà, Võ sinh đại chiến, Găng tay đỏ… quyết định rút lui và cũng rất khó để quay trở lại rạp lần nữa, thậm chí gần như “bít cửa”.

Trên thực tế, ai cũng hiểu thời điểm phát hành vô cùng quan trọng với một bộ phim. Bản thân nhà sản xuất và phát hành thường phải tính toán rất kỹ để lựa chọn ngày ra mắt hợp lý cho tác phẩm của mình, nhằm mang đến sự an toàn và tối ưu hóa doanh thu cao nhất. Thời gian gần đây, nhiều nhà làm phim còn chủ động “dàn xếp” để các phim Việt không trực tiếp đối đầu với nhau. Như dịp 30-4 sắp tới, ban đầu các phim Lật mặt 7 và Cái giá của hạnh phúc được lên lịch ra mắt cùng một thời điểm. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc, Cái giá của hạnh phúc được đẩy lên chiếu sớm 1 tuần. Có lẽ, động thái dù là nhường hay né này cũng không làm xấu mặt ai. Trái lại, nó còn tăng cơ hội nâng cao doanh thu cho bộ phim để “cả nhà cùng vui”.

