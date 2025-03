Những nữ chiến sĩ đảm đang trên mọi mặt trận

Nữ công an cơ sở xuất sắc

Trung tá Phạm Thị Thùy Vân, Phó Trưởng Công an xã Hành Thịnh (huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) vừa được tuyên dương tại Hội nghị “Điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua phụ nữ Công an tỉnh, giai đoạn 2020-2025, và biểu dương nữ công an cơ sở xuất sắc” do Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức ngày 5-3.

Trung tá Phạm Thị Thùy Vân, Phó Trưởng Công an xã Hành Thịnh, được khen thưởng nữ công an cơ sở xuất sắc

Tháng 6-2021, thực hiện chủ trương tăng cường lực lượng công an chính quy về cơ sở, Trung tá Phạm Thị Thùy Vân được điều động đến công tác tại Công an xã Hành Dũng (huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi).

Ngay sau khi tiếp cận địa bàn, Trung tá Phạm Thị Thùy Vân cùng các lực lượng công an địa phương tiến hành khảo sát, chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã Hành Dũng có kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự địa phương.

Nổi bật nhất trong 2 năm, 2023 – 2024, thực hiện mô hình "Gần dân, sát việc" của Chi bộ Công an xã Hành Dũng, Trung tá Phạm Thị Thùy Vân đã cùng đồng đội tiếp nhận, điều chỉnh thông tin dân cư; rà soát, cập nhật dữ liệu phạm nhân, dữ liệu chứng minh nhân dân;... Trung tá Thùy Vân đã cùng đồng đội làm việc không kể giờ giấc, nhất là khoảng thời gian phải trực 100% để làm sạch dữ liệu.

Thời gian công tác tại Công an xã Hành Dũng, Trung tá Phạm Thị Thùy Vân vận động cán bộ, nhân dân quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt miền Bắc

Với những thành tích đạt được, Trung tá Thùy Vân đã được Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành và Chủ tịch UBND xã Hành Dũng tặng nhiều Giấy khen về thành tích xuất sắc trong đảm bảo an ninh trật tự; được công nhận là "Chiến sĩ thi đua cơ sở". Cuối năm 2024, Giám đốc Công tỉnh đã điều động Trung tá Thùy Vân giữ chức Phó Trưởng Công an xã Hành Thịnh.

Đại tá Trần Văn Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, khẳng định: “Trung tá Phạm Thị Thùy Vân đã phát huy được vai trò của mình, đã cùng tập thể cán bộ chiến sĩ Công an xã Hành Thịnh hoàn thành nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn trong thời gian qua và đây thực sự là nữ công an xuất sắc đã trưởng thành từ cơ sở”.

Bảng dài thành tích nữ cảnh sát biển

Thượng úy Quân nhân chuyên nghiệp Đỗ Trần Hoài Thương, nhân viên quân lực, Phòng Tham mưu, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 là 1 trong 3 nữ cảnh sát biển vừa được biểu dương tại hội nghị các điển hình tiên tiến Phụ nữ giai đoạn 2020 – 2025 do Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức vào ngày 6-3.

Thượng úy Đỗ Trần Hoài Thương cho biết: “Ngoài nhiệm vụ nhân viên quân lực Phòng Tham mưu, tôi còn được giao trọng trách Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở Phòng Tham mưu, với chức trách và nhiệm vụ được giao, những năm qua, tôi đã tham mưu, đề xuất đơn vị để thực hiện tốt công tác quần chúng”.

Thượng úy Đỗ Trần Hoài Thương, Phó Chủ tịch Hội phụ nữ cơ sở Phòng Tham mưu, Vùng Cảnh sát biển 2 (đứng ngoài cùng bên phải) được Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 biểu dương, khen thưởng

Bằng tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt huyết, linh hoạt của mình, những năm qua, Thượng úy Đỗ Trần Hoài Thương cùng tập thể tích cực, chủ động phối hợp đoàn thanh niên, hội phụ nữ triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực cho người dân vùng núi, học sinh nghèo vượt khó học giỏi, phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Quảng Nam.

Với chức trách Phó chủ tịch Hội phụ nữ cơ sở Phòng Tham mưu, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Thượng úy Đỗ Trần Hoài Thương năng nổ triển khai tổ chức có hiệu quả các phong trào, mô hình hoạt động tại đơn vị như mô hình “Ngôi nhà tái chế”, phong trào “Ngôi nhà 1000 đồng”, “Nuôi heo đất” gây Quỹ tiết kiệm tại Hội…

Thay mặt Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng, Đại tá Lê Huy, Chính ủy Vùng đã biểu dương, tặng giấy khen đồng chí Thượng úy Quân nhân chuyên nghiệp Đỗ Trần Hoài Thương cùng 2 nữ quân nhân thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 là điển hình tiên tiến, tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn và công tác hội trong 5 năm qua.

NGUYỄN TRANG