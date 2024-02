Những “Rabbit’s Driver”

Buổi tối hôm đó, khi đi qua con đường Lý Thái Tổ, phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên, An Giang, tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy quán nhậu tấp nập hai bên đường. Tôi thắc mắc: “Mọi người không sợ bị đo nồng độ cồn à?”. Người bạn đi cùng bảo: “Không sao, xỉn thì gọi các bạn bên Rabbit’s Driver đưa về!”.

Yên tâm… đi nhậu

Rabbit’s Driver là tên nhóm do Đoàn Trung Trường (sinh năm 1995) sáng lập, hiện có gần 70 thành viên với công việc chính là giao hàng, đặc biệt là đưa đón khách… đi nhậu trong nội thành TP Long Xuyên. Ngoài ra, khi khách có yêu cầu đi các huyện hay một số tỉnh lân cận, thậm chí là đi khắp cả nước thì Trường sẽ sắp xếp nhân sự để đáp ứng nhu cầu của khách.

Lý giải về tên nhóm, Đoàn Trung Trường cho biết, anh chọn hình ảnh con thỏ (Rabbit) bởi đây là loài vật nhanh nhẹn. “Khách hàng lúc nào cũng muốn được giao hàng nhanh. Tôi chọn cái tên đó với mong muốn có thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách nhanh nhất”, Đoàn Trung Trường chia sẻ.

Đoàn Trung Trường - sáng lập viên nhóm Rabbit’s Driver

Rabbit’s Driver được ra đời từ tháng 11-2023. Trước đó, Trường và một số người bạn chủ yếu đi giao đồ ăn. Đến khi có quy định đo nồng độ cồn và xử phạt những người lái xe khi đã uống rượu bia, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, thì... cơ hội mở ra với anh.

“Một ngày nọ, có người nhắn tin nhờ tôi chở về lúc đã nhậu xỉn. Sau hôm đó, tôi nảy ra suy nghĩ là cần có dịch vụ đưa đón khách đi nhậu và nhu cầu này ở Long Xuyên rất lớn”, Đoàn Trung Trường kể lại.

Anh Trần Tùng, một người dân ngụ ở phường Mỹ Xuyên (TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) cho biết, kể từ khi biết đến Rabbit’s Driver, anh cảm thấy yên tâm hơn mỗi lần đi tiệc tùng. “Nói thiệt là tui cũng ít nhậu nhẹt ở quán xá, chỉ khi nào bạn bè đồng nghiệp họp mặt mới uống tới bến thôi. Mấy lần đó, may mà có dịch vụ gọi xe sinh viên đưa về tận nhà, giá cả phải chăng lại chạy khá kỹ và an toàn. Chớ lơ mơ có chút men mà còn lái xe về, lỡ bị phạt thì vừa bị giữ giấy phép lái xe vừa tốn bộn tiền, chưa kể còn dễ bị tai nạn nữa”, anh Tùng cho biết.

Tạo việc làm cho sinh viên

Hiện tại, Đoàn Trung Trường vừa điều hành nhóm vừa chạy xe. Mỗi khi có đơn, anh đều thông tin trong nhóm Zalo rồi sắp xếp cho các thành viên nhận đơn. Thường anh sẽ ưu tiên đơn cho các thành viên khác rồi mới đến lượt mình. Trường chạy xe toàn thời gian nên thu nhập một ngày vào khoảng 1 triệu đồng.

Đoàn Trung Trường gây ấn tượng với lối nói chuyện tự tin, đĩnh đạc, mặc dù vì hoàn cảnh gia đình khiến anh phải nghỉ học sớm. Trường kể, học xong lớp 7, thấy ba mẹ vất vả, anh quyết định nghỉ học. Từ quê nhà (huyện Chợ Mới), anh sang Tiền Giang ở nhà người quen để theo học nghề kim hoàn. Sau 8 năm, anh về làm thợ cho một tiệm vàng ở TP Long Xuyên. Dành dụm được một ít vốn, anh tự mình mở tiệm với khao khát kiếm được nhiều tiền để có thể hỗ trợ cho gia đình. Thế nhưng ngay lúc đó, dịch Covid-19 bùng phát, ít vốn, không thể trụ được nên Trường phải đóng cửa tiệm.

Nhưng khó khăn dường như không làm anh nản lòng. Sau thất bại với tiệm vàng, anh chuyển qua làm shipper để có thể trang trải cuộc sống của mình và gia đình. Có lẽ vì phải dang dở chuyện học hành nên Đoàn Trung Trường có sự đồng cảm nhất định với các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Thành viên Rabbit’s Driver chủ yếu gồm hai đối tượng: những người trung niên muốn kiếm thêm thu nhập và sinh viên; trong đó, Trường sẽ ưu tiên cho các bạn sinh viên. Trong số gần 70 thành viên hiện nay, có tới 50 bạn là sinh viên của Trường Đại học An Giang.

Từ huyện Thoại Sơn về TP An Giang theo học, sau thời gian làm nhân viên chạy bàn, Đào Phú Hào (sinh viên năm thứ 2, Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học An Giang) bắt đầu tham gia nhóm Rabbit’s Driver gần một tháng nay. “Em là sinh viên, phải học sáng và chiều. Lúc trước em có đi chạy bàn, khi qua chạy xe thấy khỏe hơn, mình có thể làm chủ thời gian của mình, rảnh giờ nào chạy giờ đó. Thu nhập ổn định hơn là làm phục vụ”, Phú Hào chia sẻ.

Theo tiết lộ của Đào Phú Hào, hàng ngày Hào chạy xe từ 6 giờ chiều đến 12 giờ khuya thì về nhà nghỉ ngơi để sáng mai đi học. Trung bình một tháng, thu nhập của Hào vào khoảng 6 triệu đồng, đặc biệt, có ngày lên tới 600.000 đồng. “Có nhóm của anh Trường tụi em đỡ nhiều lắm. Anh Trường rất thương tụi em, có mấy lần em chạy khuya, anh Trường thức cùng em, khi em đi đơn xong anh mới đi ngủ”, Đào Phú Hào kể.

Cũng vì thương sinh viên nên thời gian đầu Trường không thu phí. Tuy nhiên, thời gian tới đây, anh muốn Rabbit’s Driver hoạt động quy củ và bài bản hơn, các thành viên sẽ có đồng phục nên anh đang tính đến việc thu phí. Trường nói: “Tôi dự tính thu 10%-13% trên mỗi đơn, để mọi người cùng có trách nhiệm với nhóm. Và đây cũng sẽ là chi phí cho việc in đồng phục, quảng bá sau này”.

HỒ SƠN