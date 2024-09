Niềm vui từ những công trình phục vụ dân sinh

Đường Hiệp Thành 43, phường Hiệp Thành, quận 12, TPHCM rực rỡ cờ hoa mừng Tết Độc lập

Khoác “áo mới”

Những ngày cuối tháng 8, đơn vị thi công tất bật lau dọn vệ sinh, bàn giao dự án xây dựng Trường Tiểu học Lê Văn Phiên, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn đúng dịp lễ 2-9 để học sinh trên địa bàn có ngôi trường mới khang trang những ngày đầu năm học mới.

Đứng nhìn ngôi trường 3 tầng còn thơm mùi sơn mới, bà Nguyễn Thị Liên (ngụ xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn) vui mừng ra mặt vì chỉ còn vài ngày nữa, con gái của bà được chuyển về học cách nhà chỉ vài chục mét. Trước đây, do trong khu vực không có trường tiểu học nên con bà Liên phải đi học cách nhà xa, tiềm ẩn nguy hiểm khi phải lưu thông qua quốc lộ 22.

Theo UBND huyện Hóc Môn, Trường Tiểu học Lê Văn Phiên được xây dựng với quy mô 20 phòng, gồm 15 phòng học và các phòng chức năng, hồ bơi; tổng vốn đầu tư 57,5 tỷ đồng từ nguồn cải cách tiền lương còn dư. Dự án sẽ được khánh thành ngày 5-9, nhằm giải quyết nhu cầu cấp thiết về chỗ học cho học sinh trên địa bàn xã Tân Thới Nhì và khu vực lân cận.

Cùng với xây trường, mở lớp, trong không khí những ngày cận kề lễ Quốc khánh, khi đường phố rợp cờ hoa, các địa phương cũng hoàn thành nhiều công trình phục vụ đời sống người dân. Đi dạo sau cơn mưa chiều cuối tháng 8, vừa để thư thái vừa kiểm tra hiệu quả của hệ thống thoát nước cụm đường số 2, số 4, số 6 và số 9 (khu dân cư Tân Mỹ, phường Tân Phú, quận 7) vừa được đầu tư nâng cấp, ông Trần Xuân Dũng, cư dân khu dân cư Tân Mỹ, gật gù hài lòng vì đường khô ráo, không còn bị ngập như trước đây dù mưa rất lớn. Theo ông Dũng, cụm đường này được nâng cao 0,5m so với trước, trải nhựa sạch đẹp, mưa hay triều cường không còn sợ ngập.

Cách đó không xa, hẻm 59 đường Chuyên Dùng 9, phường Phú Mỹ được mở rộng lên hơn 4m. Ông Nguyễn Thanh Hải, ngụ hẻm 59 đường Chuyên Dùng 9, bày tỏ, đây là món quà mừng Quốc khánh mà địa phương gửi tặng người dân. “Việc hẻm được nâng cấp, mở rộng quả thực là giấc mơ có hậu của chúng tôi khi công tác chuẩn bị gặp nhiều khó khăn, có lúc tưởng chừng ước mơ ấy bất khả thi. Nhưng các đồng chí lãnh đạo quận, phường đã từng bước tháo gỡ, sáng tạo trong cách làm để hoàn thành”, ông Hải xúc động nói.

Nâng cao chất lượng đời sống người dân

Cùng trong niềm vui những ngày Tết Độc Lập, người dân phường Hiệp Thành, quận 12 phấn khởi cùng nhau treo cờ Tổ quốc dọc tuyến đường Hiệp Thành 43 vừa được khánh thành ngày 30-8. Dẫn cháu đi dạo trên vỉa hè rộng 5m, được lát gạch sạch sẽ, ông Vũ Xuân Vai (phường Hiệp Thành, quận 12) nói, người dân khu vực rất vui mừng và cùng cam kết giữ tuyến đường xanh, sạch, đẹp, góp phần xây dựng tuyến đường văn minh mỹ quan đô thị.

Chia sẻ niềm vui với người dân, Phó Chủ tịch UBND quận 12 Đậu An Phúc cho biết, việc hoàn thành công trình có ý nghĩa thiết thực, đáp ứng nguyện vọng của người dân; góp phần giải quyết tình trạng ngập nước tại khu vực, nâng cao khả năng kết nối giao thông, chỉnh trang đô thị.

Trước đó, UBND quận 12 cũng đã khởi công xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đường Thạnh Xuân 25 (qua phường Thới An và phường Thạnh Xuân) và 4 công trình nạo vét, kiên cố hóa bờ bao trên địa bàn 3 phường An toàn khu (phường Thạnh Xuân, phường Thạnh Lộc và phường An Phú Đông). Lãnh đạo UBND quận 12 cho biết, các dự án này sẽ kết nối giao thông với các khu vực xung quanh, giải quyết tình trạng ngập nước, từng bước chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân.

Công tác chỉnh trang đô thị, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường, hẻm được các địa phương xác định là mục tiêu trọng tâm không chỉ để phát triển kinh tế - xã hội mà còn phục vụ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người dân. Ông Lê Văn Thành, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận 7, cho biết, ngay từ đầu nhiệm kỳ, quận đã tập trung mạnh mẽ cho chỉnh trang đô thị. Trong đó, quận quyết tâm mở rộng 50 tuyến hẻm. Đến nay, quận đã vượt chỉ tiêu, mở rộng 56 tuyến hẻm, nâng cấp 114 hẻm, đầu tư xây mới 5 cây cầu trong khu dân cư và nhiều công trình chỉnh trang đô thị khác.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận 7 khẳng định, việc chỉnh trang đô thị những năm qua đã góp phần rất lớn để phát triển kinh tế của quận 7. Từ đó quận có thêm điều kiện tập trung chăm lo cho người dân.

Chỉnh trang vỉa hè khu trung tâm Vỉa hè đường Nguyễn Thị Nghĩa, phường Bến Thành vừa hoàn thành khâu cuối cùng, trả lại bộ mặt khang trang cho tuyến đường. Đường Nguyễn Thị Nghĩa là một trong 12 tuyến đường có vỉa hè đang được quận 1 thay đá mới. Ông Phạm Quách Trường Giang, Trưởng Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 1, cho biết, các vỉa hè đã sử dụng lâu năm, xuống cấp. Việc đầu tư chỉnh trang vỉa hè, cải tạo, nâng cấp hẻm góp phần đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

NGÔ BÌNH - THU HƯỜNG