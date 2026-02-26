Đa phương tiện

Nổ bình nén khí tại cơ sở chế biến hải sản làm 1 người chết, 2 người bị thương

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 26-2, một vụ nổ bình nén khí xảy ra tại một cơ sở chế biến hải sản ở ấp Lò Vôi, xã Long Hải, TPHCM.

