Lâm Đồng xuất hiện “mưa vàng” trên diện rộng

Chiều tối 26-2, nhiều khu vực thuộc địa bàn tỉnh Lâm Đồng xuất hiện mưa lớn trên diện rộng giúp giảm nhiệt, nhất là tại các khu vực canh tác cây công nghiệp.

ĐOÀN KIÊN

