Thường trực Thành ủy TPHCM chỉ đạo gỡ khó cho cơ sở trong đền bù, giải phóng mặt bằng

Ngày 24-2, Thường trực Thành ủy TPHCM có thông báo kết luận về tình hình tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

VĂN MINH

