Nỗ lực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà: Đảm bảo quyền lợi người dân, doanh nghiệp

Mỏi mòn chờ giấy chứng nhận

Gần 10 năm trước, ông Trần Văn Vinh mua căn hộ tại dự án 12 view thuộc phường Tân Thới Nhất (quận 12, TPHCM) do Công ty Tín Phong làm chủ đầu tư và dọn về đây ở cũng chừng ấy thời gian. Tuy nhiên, việc cấp GCN cho ông Vinh cũng như những khách hàng mua nhà tại dự án này vẫn “chưa thấy đâu”.

Nguyên nhân của sự chậm trễ là do có sự tranh chấp sở hữu “chung-riêng” giữa chủ đầu tư và một đơn vị phát triển dự án. Vụ việc đã được các bên khởi kiện ra TAND quận 12 để giải quyết nhưng đến nay vẫn chưa có hồi kết, dẫn đến việc cấp GCN cho hàng trăm người mua nhà của dự án cũng “tắc” theo.

Ông Vinh chia sẻ, nhà đất là tài sản lớn của phần lớn người dân nhưng chưa được cấp GCN làm cho tài sản không phản ánh đúng giá trị thực của nó, khi người mua muốn giao dịch chuyển nhượng, cầm cố hay vay mượn cũng gặp nhiều khó khăn.

Có thể kể ra cả ngàn trường hợp tương tự như ông Trần Văn Vinh đang mong ngóng GCN khi đã mua căn hộ, nhà, đất ở các dự án như Celadon (quận Tân Phú), dự án Đình Khiêm Conic (huyện Bình Chánh), dự án The Manor (quận Bình Thạnh), khu nhà ở Đại Phúc (quận Bình Thạnh), nhiều dự án của Vinhomes (quận Bình Thạnh)…

Theo báo cáo của Sở TN-MT TPHCM, kể từ ngày Luật Đất đai 2013 có hiệu lực thi hành đến nay, số dự án căn hộ, nhà ở đủ điều kiện cấp GCN là 335 dự án, với tổng số nhà ở (căn hộ, nhà ở riêng lẻ) là 191.101 căn, trong đó, số căn hộ, nhà ở đã được cấp GCN là 110.016 căn và chưa cấp là 81.085 căn. Đặc biệt, từ năm 2015 đến 2022, tổng số hồ sơ đã tiếp nhận là 165.716 hồ sơ, đã giải quyết 107.195 hồ sơ (tỷ lệ khoảng 64,6%), đang giải quyết 58.521 hồ sơ (tỷ lệ khoảng 35,4%). Qua kết quả thực hiện 8 năm cho thấy, tình hình hồ sơ tiếp nhận tăng qua từng năm, trong đó năm đầu tiên cho kết quả giải quyết đạt tỷ lệ khá thấp (chỉ 20,2%) do thời điểm Luật Đất đai mới có hiệu lực và mới thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố. Các năm sau đó, tỷ lệ giải quyết hồ sơ tăng dần, chiếm bình quân khoảng 67,3%/năm trở lên.

Nỗ lực tháo gỡ vướng mắc

Qua phân tích các hồ sơ đang bị chậm trễ, Sở TN-MT TPHCM cho biết có nhiều nguyên nhân và có thể phân loại ra các nhóm. Cụ thể, nhóm các dự án không có vướng mắc về mặt pháp lý, chỉ chờ xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính; nhóm chủ đầu tư dự án chậm nộp hồ sơ đề nghị cấp GCN; nhóm loại hình bất động sản mới; nhóm dự án phải thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung; nhóm các dự án đang thanh tra, kiểm tra và điều tra; nhóm vướng mắc khác… Từ phân tích, phân loại theo nhóm nguyên nhân, Sở TN-MT đã đề ra từng giải pháp cụ thể để tháo gỡ.

Mới đây, lãnh đạo Sở TN-MT đã mời 30 doanh nghiệp có dự án đã đủ điều kiện cấp GCN nhưng đến nay chưa nộp hồ sơ cấp hoặc nộp chưa hết để từ đó tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra giải pháp. Theo thống kê, 30 dự án này có tổng số 68.187 căn hộ/nhà phố/biệt thự nhưng mới chỉ cấp sổ hồng cho 42.868 căn, còn 25.319 căn chưa được cấp.

Cụ thể, dự án khu dân cư và công viên Phước Thiện (TP Thủ Đức) do Công ty CP Kinh doanh BĐS MV Việt Nam thực hiện có 10.946 căn hộ, nhưng chủ đầu tư mới nộp hồ sơ cấp sổ hồng cho 2.110 căn; chung cư Song Ngọc (quận 8) do Công ty TNHH May Song Ngọc làm chủ đầu tư có 898 căn hộ, nhưng chỉ có 26 hồ sơ được nộp; dự án nhà ở xã hội HQ Plaza (huyện Bình Chánh) do Công ty CP BĐS Hoàng Quân làm chủ đầu tư có 1.735 căn, nhưng chỉ có 1.180 hồ sơ được nộp…

Theo báo cáo từ các chủ đầu tư, có nhiều nguyên nhân khiến hàng chục ngàn căn hộ/nhà chưa được chủ đầu tư nộp hồ sơ. Đại diện một chủ đầu tư cho biết, một số khách hàng mua nhà tại dự án để đầu tư chứ không phải để ở. Vì vậy, nhiều khách hàng chờ có người mua để “sang tay” hợp đồng chứ không muốn làm sổ sớm. Bởi muốn làm sổ phải thanh toán toàn bộ giá trị căn nhà, đồng thời các loại phí, thuế khi chuyển nhượng đã có sổ hồng cũng nhiều hơn. Bên cạnh đó, một số khách hàng đang gặp khó khăn về tài chính nên xin giãn tiến độ thanh toán khi tiến hành làm sổ hồng. Ngoài ra, tại nhiều dự án đủ điều kiện cấp sổ hồng nhưng căn hộ do người nước ngoài mua nên phải chờ hướng dẫn việc cấp sổ cho người nước ngoài.

Bên cạnh đó, một số dự án chưa thể cấp sổ hồng cho người mua bởi nguyên nhân cần phải xác định lại nghĩa vụ phần diện tích, tài chính phần nhà ở xã hội của dự án; xác định lại ranh giới thực địa, duyệt giá thuê, căn hộ hỗn hợp để ở và kinh doanh thương mại dịch vụ…

Bà Bùi Thị Bích Tuyền, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố, cho biết, tính đến nay toàn hệ thống đã giải quyết hơn 200.000 hồ sơ, một lượng hồ sơ vẫn còn trễ hẹn. Chính vì vậy, trong thời gian tới, Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố sẽ tập trung nghiên cứu giải pháp khắc phục, phối hợp với các quận, huyện tháo gỡ vướng mắc, tồn tại nhằm từng bước kéo giảm hồ sơ trễ hạn, đảm bảo quyền lợi của người dân, doanh nghiệp.