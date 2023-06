Nỗ lực đẩy nhanh phát hành sách giáo khoa

PV Báo SGGP có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN), xung quanh vấn đề này.



* PHÓNG VIÊN: Ông cho biết thời điểm nào phụ huynh, học sinh mua được SGK các khối 4, 8 và 11?

- Ông NGUYỄN VĂN TÙNG: Theo kế hoạch ban đầu, NXBGDVN dự kiến phát hành SGK lớp 4, 8 và 11 từ ngày 15-6. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai công tác mua sắm dịch vụ in (theo hình thức đấu thầu rộng rãi), NXBGDVN phải tiến hành làm rõ một số hồ sơ của các nhà cung cấp, dẫn tới kéo dài thời gian thực hiện. Đến nay, NXBGDVN đã hoàn thành công tác mua sắm dịch vụ in rộng rãi và đang phối hợp với các nhà in đẩy nhanh tiến độ, nỗ lực triển khai in để đạt mục tiêu kế hoạch đề ra.

Thời điểm hiện tại, nhiều tỉnh, thành đang trong giai đoạn thiếu điện, cắt điện luân phiên, ảnh hưởng đến một số nhà in. NXBGDVN đã triển khai các giải pháp bổ sung nhằm đảm bảo cung ứng đầy đủ SGK trước thời điểm khai giảng năm học mới như huy động công nhân tập trung thực hiện các phần việc không sử dụng máy móc trong thời gian bị cắt điện; ưu tiên in SGK trước, sách bài tập và sách giáo viên tiến hành in sau; in sách tập 1 trước, tập 2 sau…

* Hiện giá SGK theo chương trình mới tăng gấp 2-3 lần so với chương trình cũ, NXBGDVN triển khai những chính sách gì để hỗ trợ học sinh?

- Hàng năm, NXBGDVN đều triển khai các chương trình hỗ trợ học sinh và phụ huynh trị giá hàng chục tỷ đồng, như tặng SGK cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó; tặng sách và thiết bị cho thư viện các trường học… Năm 2023, NXBGDVN sẽ dành kinh phí tăng hơn so với năm 2022 để thực hiện chương trình tặng SGK cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và trao tặng sách cho các thư viện trường học, tạo điều kiện cho học sinh mượn, dùng chung SGK...

* Trong năm học 2022-2023 đã xuất hiện tình trạng phụ huynh, thậm chí đơn vị trường học mua nhầm SGK in lậu. NXBGDVN có biện pháp gì hạn chế tình trạng này?

- Để ngăn chặn sách giả, sách in lậu, NXBGDVN nỗ lực duy trì các yêu cầu chuẩn mực cao và tính chính xác đối với chất lượng nội dung, hình thức, mẫu mã SGK. Trong đó, đơn vị áp dụng công nghệ cao để ngăn ngừa tình trạng sách giả, như: sử dụng tem chống giả đặc thù kết hợp với tem công nghệ mới dán trên xuất bản phẩm (cho phép quyền truy cập vào tài nguyên học tập, dữ liệu online), ứng dụng nhận diện sách thật, sách giả...

Chúng tôi cũng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan bảo vệ pháp luật và chính quyền đị phương để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi in và phát hành sách giả; công khai hệ thống phát hành chính thức SGK, khuyến cáo giáo viên, phụ huynh và học sinh mua sách tại hệ thống phân phối chính thức, các công ty sách và thiết bị trường học tại địa phương, không mua sách từ các nguồn trôi nổi trên thị trường để tránh mua phải sách in lậu, sách giả.