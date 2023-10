Nỗ lực để 100% hộ dân đều được trang bị bình chữa cháy

Ngày 3-10, tại chung cư 145 Nguyễn Trãi (phường Bến Thành, quận 1), lực lượng công an phường đã trao tặng bình chữa cháy cho các hộ dân.

Phường Bến Thành tập trung nhiều loại hình kinh doanh dịch vụ lưu trú, giải trí, cơ sở kinh doanh, buôn bán với mật độ dân số và khách du lịch cao... Đây cũng là địa bàn có nhiều hẻm nhỏ, chằng chịt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn về phòng cháy chữa cháy.

Với mong muốn mỗi hộ dân có ít nhất một bình chữa cháy tại nhà, đầu năm 2023 đến nay, Công an phường vận động cán bộ chiến sĩ cùng mạnh thường quân ủng hộ kinh phí trang bị các bình chữa cháy.

Theo Trung tá Đặng Văn Cư (Trưởng Công an phường Bến Thành), Ban chỉ huy công an phường đã chỉ đạo cảnh sát khu vực rà soát lại các hộ dân khó khăn trên địa bàn chưa trang bị bình chữa cháy để lập danh sách. Tại mỗi điểm trao tặng, công an kết hợp tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng cháy chữa cháy - cứu nạn cứu hộ.

Từ đầu năm đến nay, công an phường đã vận động được 200 bình chữa cháy với kinh phí 100 triệu đồng. Hiện trên 80% hộ dân, hộ kinh doanh tại phường Bến Thành đã được trang bị ít nhất một bình chữa cháy tại nhà. Mục tiêu đến hết năm 2023, 100% hộ dân trên địa bàn đều được trang bị ít nhất một bình chữa cháy.

Trung tá Đặng Văn Cư cho biết thêm, với các bình chữa cháy trao tặng cho người dân thì khi hết hạn hoặc bình không đảm yêu cầu kỹ thuật sau thời gian sử dụng, công an tập hợp bơm lại hoặc sửa chữa cho đúng tiêu chuẩn; cùng với đó là tuyên truyền vận động các hộ gia đình mở lối thoát nạn thứ 2 và thành lập tổ liên gia an toàn PCCC.

Đến nay, phường đã thành lập được 27 tổ liên gia an toàn PCCC, 75% hộ gia đình trên địa bàn phường có 2 lối thoát nạn; công an phường tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh những thiếu sót, sai phạm trong công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.