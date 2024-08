Nỗ lực thúc đẩy vòng đàm phán ngừng bắn mới tại Gaza

Tồn tại nhiều bất đồng

Đây là nỗ lực mới nhất của các nước trung gian hòa giải nhằm đạt được mục tiêu cuối cùng là chấm dứt cuộc xung đột giữa Israel và Hamas tại dải đất ven biển Địa Trung Hải từ tháng 10 năm ngoái.

Theo một nguồn tin, Giám đốc Cơ quan Tình báo Israel David Barnea cùng Giám đốc CIA William Burns, người đồng cấp Ai Cập Abbas Kamel và Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani đã tham gia cuộc họp kín.

Vòng đàm phán lần này diễn ra trong bối cảnh quốc tế lo ngại nguy cơ xung đột lan rộng hơn nữa ở Trung Đông khi Iran tuyên bố sẽ phản ứng nhằm vào Israel sau vụ thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh thiệt mạng trong một vụ oanh kích ở Tehran ngày 31-7.

Nhiều nước đã và đang triển khai nỗ lực ngoại giao để ngăn chặn nguy cơ này. Mỹ cũng tăng cường sự hiện diện quân sự ở Trung Đông khi điều thêm máy bay, tàu chiến và tàu ngầm đến khu vực này nhằm ngăn chặn nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công. Mỹ hy vọng việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza sẽ có thể “tháo ngòi nổ” căng thẳng ở Trung Đông.

Tuy nhiên, trước thềm vòng đàm phán mới này, ngày 14-8, phong trào Hồi giáo Hamas tuyên bố không tham gia và nói với các bên trung gian rằng nếu Israel đưa ra một đề xuất nghiêm túc phù hợp với các đề xuất trước đó của Hamas, nhóm này sẽ tiếp tục tham gia đàm phán.

Quan điểm của Hamas là phản đối mọi sự liên quan của Mỹ hoặc Israel tại Dải Gaza sau khi xung đột kết thúc. Các nhà trung gian hòa giải có kế hoạch tham vấn với các thành viên của Hamas ở Doha sau khi vòng đàm phán kết thúc.

Thi thể những người Palestine thiệt mạng sau cuộc tấn công của Israel vào trại tị nạn Maghazi được đưa đến nhà xác Bệnh viện Al Aqsa Martyrs, Gaza ngày 14-8. Ảnh: ANADOLU AGENCY

Hiện các bên liên quan đang thúc đẩy đàm phán, trong đó có điều kiện trả tự do cho các con tin Israel để đổi lấy những người Palestine bị giam giữ tại Israel. Từ Washington, Nhà Trắng ngày 15-8 kêu gọi tất cả các bên tham gia đàm phán ở Doha cần đạt được một thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza, đồng thời kêu gọi cả Israel và Hamas cần có những nhượng bộ để đạt được mục tiêu như vậy.

Gaza bị tấn công dồn dập

Tờ Times of Israel đưa tin, lực lượng phòng vệ Israel (IDF) ngày 15-8 đã dồn dập tấn công hơn 30 địa điểm ở Gaza. Theo hãng tin Al Jazeera, máy bay quân sự Israel tấn công thành phố Hamad trong khi pháo binh bắn phá các tòa nhà dân cư ở Khan Younis, phía Nam Dải Gaza.

Cùng ngày, tờ Middle East Monitor đưa ra báo cáo nhận định cuộc cuộc chiến ở Gaza là một trong những cuộc chiến đẫm máu nhất thế kỷ 21 khi đã cướp đi sinh mạng hàng chục ngàn người Palestine. Sau 313 ngày chiến sự bùng nổ, đã có 39.965 người tử vong, 92.294 người bị thương và 11.000 người mất tích.

Trước đó, ngày 14-8, Văn phòng truyền thông Gaza do Hamas điều hành cho biết, ít nhất 1.000 người đã thiệt mạng tại Dải Gaza do quân đội Israel đóng cửa khẩu Rafah trong hơn 100 ngày qua. Những người còn lại cũng đang đối mặt nguy cơ tử vong do không thể tiếp cận dịch vụ y tế.

HẠNH CHI tổng hợp