Nội dung ghi sổ tang của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và một số đoàn quốc tế

Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi sổ tang tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Ảnh: TTXVN

* Ghi sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Tô Lâm viết: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Người con yêu quý của dân tộc Việt Nam, nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, người đảng viên cộng sản kiên trung, một tấm gương sáng ngời không ngừng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, người bạn lớn của nhân dân thế giới; người đã dành trọn cuộc đời, tận tâm, tận lực, tận hiến cho đất nước, cho Đảng, cho nhân dân; có nhiều công lao và cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, cho phong trào cộng sản quốc tế và duy trì hòa bình, ổn định, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của đồng chí, chúng tôi nguyện học tập, noi gương đồng chí, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ, giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc mà đồng chí trọn đời ấp ủ, phấn đấu hy sinh. Tên tuổi, sự nghiệp, nhân cách và những cống hiến to lớn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng in đậm trong lòng nhân dân, mãi mãi lưu danh trong lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam văn hiến và anh hùng”



* Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi sổ tang: “Trước anh linh đồng chí Nguyễn Phú Trọng, chúng ta thành kính tôn vinh và biết ơn sâu sắc công lao to lớn, cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân, của dân tộc, cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc thời đại mới. Chúng tôi nguyện noi gương, đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, vượt qua mọi khó khăn thách thức phấn đấu hết mình để bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hùng cường, thịnh vượng; nhân dân Việt Nam ngày càng hạnh phúc ấm no. Xin kính cẩn nghiêng mình biết ơn, học tập, noi gương và vĩnh biệt đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng!”.

* Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi sổ tang: “Vô cùng tiếc thương đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta; người cộng sản kiên trung, mẫu mực, trọn đời vì Đảng, vì nước, vì dân. Đồng chí đã dành nhiều thời gian, công sức, trí tuệ đối với vấn đề đổi mới tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội; có định hướng quan trọng để đáp ứng tốt nhất yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của đất nước và kỳ vọng, tin tưởng của cử tri và nhân dân cả nước. Đồng chí mất đi là tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với đồng chí, đồng bào, gia quyến và bạn bè quốc tế. Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh đồng chí; nguyện tiếp tục đi theo con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ, các thế hệ đi trước và đồng chí đã lựa chọn. Trước nỗi đau thương mất mát vô cùng to lớn này, xin gửi đến gia quyến lời chia buồn sâu sắc nhất. Xin vĩnh biệt đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kính mến!”.

* Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến ghi sổ tang: Vô cùng thương tiếc đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, thành kính thắp nén tâm nhang, kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt đồng chí Tổng Bí thư kính mến, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người lãnh đạo tài năng, kiệt xuất, nhà lý luận sắc bén, nhà văn hóa lớn… tiễn đưa đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng. Chúng tôi luôn khắc ghi những lời căn dặn sâu sắc của đồng chí Tổng Bí thư “Danh dự mới là điều thiêng liêng cao quý nhất”, “lấy yên dân làm động lực thực hiện sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, phải xây dựng, củng cố tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc “tiền hô hậu ủng, nhất hô bá ứng, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”. Đó là những lời căn dặn vô giá.

Vĩnh biệt đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chúng tôi nguyện đoàn kết một lòng, cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu xây dựng đất nước ta phát triển phồn vinh, hạnh phúc như lúc sinh thời đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hằng mong muốn. Trong giờ phút xúc động, ly biệt này, bầu trời như không có nắng, gió ngừng thổi, mây ngừng trôi, thời gian như dừng lại, lòng người tê tái… tiễn biệt đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về với Bác Hồ, các bậc cách mạng tiền bối và về với thế giới người hiền. Cầu cho linh hồn đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng siêu thoát, phù hộ độ trì cho quốc thái dân an, mọi nhà mọi người hạnh phúc. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến phu nhân của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và toàn thể gia đình, thân tộc. Mong gia đình sớm vượt qua nỗi đau thương mất mát lớn lao này!

* Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc Vương Hộ Ninh viết: Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng - người bạn vĩ đại của nhân dân Trung Quốc.

* Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith viết: Vô cùng thương tiếc và đau buồn không gì có thể so sánh được trước sự ra đi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí đã để lại thành tựu to lớn và sự nghiệp vẻ vang cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em. Chúng tôi, Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sẽ luôn mãi ghi nhớ công ơn to lớn và sự đóng góp quý báu của đồng chí cho tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào - Việt Nam. Chúng tôi mất đi một người đồng chí kính yêu, một người bạn lớn và gần gũi thân thiết của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào. Danh tiếng và sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Phú Trọng sẽ luôn sống mãi cùng chúng tôi.

* Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hunsen viết: Lãnh đạo và đảng viên Đảng Nhân dân Campuchia xin chân thành chia buồn sâu sắc với lãnh đạo và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam trước sự qua đời của ngài Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Lãnh đạo Đảng Nhân dân Campuchia mất đi người đồng chí, nhà lãnh đạo Việt Nam có tầm nhìn xa, trông rộng đã ủng hộ mạnh mẽ, tiếp tục phát triển quan hệ hữu nghị tốt đẹp, sự hợp tác trên mọi lĩnh vực lâu đời giữa Việt Nam và Campuchia trên tinh thần hữu nghị giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Campuchia chúng ta. Xin chia buồn mất mát này tới gia đình ngài Tổng Bí thư. Xin anh linh ngài Tổng Bí thư về nơi nhàn cảnh.

* Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández viết: Thay mặt nhà lãnh đạo cách mạng Cuba, Đại tướng Raúl Castro Ruz và Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất trước sự ra đi của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, người bạn thân thiết và thủy chung của Cuba.

Đóng góp của đồng chí Nguyễn Phú Trọng vào việc phát triển các kết quả của tình đoàn kết, tình anh em giữa hai dân tộc, hai đảng và hai chính phủ có ý nghĩa quyết định. Những chuyến thăm thành công của đồng chí tới Cuba là minh chứng cho mối quan hệ tuyệt vời giữa hai nước và ý chí tiếp tục củng cố và mở rộng mối quan hệ này. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới nhân dân Việt Nam anh em, tới các đồng chí lãnh đạo Đảng Cộng sản, Nhà nước và gia quyến của đồng chí. Xin bày tỏ sự đồng hành, sát cánh của nhân dân Cuba trong những giây phút đau thương và xúc động này.

NHÓM PV