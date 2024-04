Nỗi lo biển “nuốt” người

Mới đây nhất, sáng 25-3, anh N.Q.N. (sinh năm 1984, ngụ huyện Hàm Thuận Nam) khi đi cào ốc ruốc tại khu vực bờ biển thôn Tiến Phú, xã Tiến Thành, TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) bất ngờ bị sóng lớn cuốn trôi ra biển, sau đó tử vong. Trước đó, ngày 24-3, ngư dân L.V.S. (sinh năm 1987, ngụ TP Phan Thiết) khi đang hành nghề lặn tại khu vực bờ kè ở phường Phú Hài (TP Phan Thiết) thì gặp sự cố, không kịp trồi lên mặt biển để thoát thân nên tử vong. Ngày 23-3, anh H.V.T. (sinh năm 1971, ngụ tỉnh Hà Tĩnh), khi đang hành nghề trên biển tại khu vực cách cửa biển La Gi (tỉnh Bình Thuận) thì xảy ra sự cố đuối nước. Đến trưa cùng ngày, thi thể anh T. mới được tìm thấy.

Theo ngành thủy sản tỉnh Bình Thuận, nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ tai nạn lao động biển một phần là do yếu tố thời tiết bất lợi, nguyên nhân chính vẫn là do sự bất cẩn, nhận thức của ngư dân về an toàn lao động trên biển chưa cao. Ngư dân vi phạm các quy định về an toàn lao động trên biển như không mang áo phao, không phao cứu sinh, đăng ký khai báo không chính xác vùng hoạt động… Nhiều ngư dân dù biết trang bị phao cứu sinh trên biển là điều cần thiết để đảm bảo tính mạng, nhưng lại ngại mặc vì vướng víu, cản trở các động tác lao động.

Để giảm thiểu các vụ tai nạn, sự cố trong quá trình hoạt động tại ngư trường, cần có sự phối hợp của các cơ quan chức năng trong việc nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an toàn cho ngư dân và tàu cá khi làm việc trên biển. Trong đó, cần tổ chức tập huấn cho ngư dân về kiến thức an toàn hàng hải, kỹ năng tồn tại trên biển, khả năng chịu sóng gió khi gặp thời tiết xấu, kỹ năng tay nghề đối với từng loại nghề, các phương pháp sơ cấp cứu y tế tại chỗ trên tàu cá cũng như cách thức phối hợp tìm kiếm cứu nạn.

Ngoài ra, các chủ tàu, ngư dân cần nâng cao nhận thức, tự trang bị kỹ năng đảm bảo an toàn cho bản thân, trang bị bảo hộ lao động và phải nắm chắc các tần số cứu nạn khẩn cấp để liên lạc khi có sự cố xảy ra. Chỉ khi nào kỹ năng, trình độ chuyên môn của thuyền viên được nâng cao, phương tiện đảm bảo an toàn được trang bị đầy đủ thì những vụ việc biển “nuốt” người sẽ giảm đi đáng kể.

NGUYỄN TIẾN