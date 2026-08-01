Tuyên dương tân cử nhân tốt nghiệp loại giỏi

Ngày 1-8, tại Trường Đại học Văn Lang (phường Bình Lợi Trung, TPHCM), Khoa Tài chính - Ngân hàng tổ chức chương trình gặp mặt, tuyên dương sinh viên khóa 28 tốt nghiệp loại giỏi nhằm ghi nhận những thành tích học tập, rèn luyện của các tân cử nhân.

Ngày 1-8, tại Trường Đại học Văn Lang (phường Bình Lợi Trung, TPHCM), Khoa Tài chính - Ngân hàng tổ chức chương trình gặp mặt, tuyên dương sinh viên khóa 28 tốt nghiệp loại giỏi nhằm ghi nhận những thành tích học tập, rèn luyện của các tân cử nhân.

PGS-TS Nguyễn Tiến Hoàng, Trưởng Khoa Tài chính - Ngân hàng, tuyên dương các tân cử nhân

Phát biểu tại chương trình, PGS-TS Nguyễn Tiến Hoàng, Trưởng Khoa Tài chính - Ngân hàng, chúc mừng các tân cử nhân và khẳng định thành tích đạt được là kết quả của quá trình nỗ lực học tập, cùng sự đồng hành của gia đình, nhà trường và doanh nghiệp. Hoạt động tuyên dương không chỉ ghi nhận thành tích học tập mà còn góp phần lan tỏa các giá trị "Đạo đức - Ý chí - Sáng tạo", khuyến khích sinh viên tiếp tục phát huy năng lực và bản lĩnh trong môi trường nghề nghiệp.

Đại diện các đơn vị đồng hành cũng đánh giá cao chất lượng đào tạo của nhà trường, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp mở rộng cơ hội thực tập, việc làm cho sinh viên.

Tại lễ tuyên dương, đại diện Công ty TNHH GENERS khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp mở rộng cơ hội thực tập, việc làm cho sinh viên

Đại diện sinh viên được tuyên dương - Trần Nguyễn Quỳnh My, Thủ khoa ngành Tài chính - Ngân hàng, bày tỏ lòng biết ơn đối với gia đình, thầy cô và nhà trường đã luôn đồng hành, tạo điều kiện để sinh viên hoàn thành tốt quá trình học tập.

Dịp này, Khoa Tài chính - Ngân hàng tuyên dương các tân cử nhân tốt nghiệp loại giỏi và khen thưởng những sinh viên đạt thành tích xuất sắc, gồm hai đồng Thủ khoa ngành Tài chính - Ngân hàng Trần Nguyễn Quỳnh My, Phạm Xuân Minh Duy và Thủ khoa ngành Bất động sản Nguyễn Ngọc Bảo Trâm.

Hoạt động tuyên dương khuyến khích sinh viên tiếp tục phát huy năng lực và bản lĩnh trong môi trường nghề nghiệp

Ban tổ chức cũng tri ân các doanh nghiệp, đơn vị tài trợ đã đồng hành cùng nhà trường trong hoạt động đào tạo, hỗ trợ học bổng và kết nối cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên.

XUÂN THI