Giáo dục

TPHCM: 253 học viên tốt nghiệp lớp đào tạo nghề luật sư

SGGPO

Sáng 15-8, Học viện Tư pháp tổ chức Lễ bế giảng Lớp đào tạo nghề Luật sư khóa 27 lần 1 - Nhóm 2 tại TPHCM.

Tại buổi lễ, học viên Đặng Thị Cẩm Nhung, người có thành tích học tập cao nhất khóa, đã đại diện gửi lời tri ân sâu sắc đến các thầy cô, cha mẹ, gia đình và bạn bè đã đồng hành và hỗ trợ các học viên trong suốt khóa học.

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Nhà giáo ưu tú - Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thu, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tư pháp trao giấy khen cho học viên có thành tích học tập cao nhất khóa Đặng Thị Cẩm Nhung. Ảnh: SONG MAI

Nhà giáo ưu tú - Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thu, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tư pháp, biểu dương và chúc mừng 253 học viên đã hoàn thành khóa học. Đồng thời, kỳ vọng các học viên có tình yêu đủ lớn với nghề luật sư, nghiêm túc trong quá trình tập sự.

TS Nguyễn Xuân Thu cũng chia sẻ thêm, nếu Luật Luật sư sửa đổi sắp tới được Quốc hội thông qua, kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư sẽ có sự thay đổi căn bản, đòi hỏi học viên phải nỗ lực hết mình để vượt qua.

MINH CHUNG

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Nguyễn Xuân Thu Học viện Tư pháp Nhà giáo ưu tú Luật Luật sư Tập sự SONG MAI Xuân Thu Thành tích học tập Lớp đào tạo Học viên

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