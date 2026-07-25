Tiến sĩ tốt nghiệp nước ngoài về công tác tại Vĩnh Long được hỗ trợ 600 triệu đồng/người

Ngày 25-7, HĐND tỉnh Vĩnh Long cho biết, vừa thông qua Nghị quyết về chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao giai đoạn 2026-2030, hỗ trợ 600 triệu đồng đối với tiến sĩ tốt nghiệp ở nước ngoài về tỉnh công tác.

Vĩnh Long hỗ trợ 600 triệu đồng thu hút nhân lực chất lượng cao. Ảnh: TÍN HUY

Đối tượng áp dụng là người có bằng thạc sĩ, tiến sĩ thuộc ngành tỉnh có nhu cầu và được tuyển dụng, tiếp nhận, bố trí đúng vị trí việc làm. Trong đó, người có trình độ thạc sĩ phải dưới 45 tuổi, cam kết công tác tại tỉnh ít nhất 6 năm. Người có trình độ tiến sĩ phải còn đủ 9 năm công tác đến tuổi nghỉ hưu và cam kết phục vụ tại tỉnh ít nhất 9 năm.

Mức hỗ trợ được quy định theo trình độ và nơi đào tạo. Người tốt nghiệp trong nước được hỗ trợ 300 triệu đồng đối với tiến sĩ và 200 triệu đồng đối với thạc sĩ. Trường hợp tốt nghiệp tại trường đại học thuộc nhóm 10 trường đứng đầu trong nước, mức hỗ trợ được cộng thêm 50%.

Người tốt nghiệp ở nước ngoài được hỗ trợ 600 triệu đồng đối với tiến sĩ và 400 triệu đồng đối với thạc sĩ.

Người được áp dụng chính sách này còn nhận hỗ trợ tiền sinh hoạt và lưu trú 3 triệu đồng/người/tháng trong 3 năm. Trường hợp là nữ hoặc người dân tộc thiểu số được hỗ trợ thêm 2 triệu đồng/người/tháng trong cùng thời gian.

Các ngành nghề ưu tiên gồm kinh tế biển, nông nghiệp, thủy lợi, xây dựng, tài nguyên và môi trường, quản lý đô thị, tài chính - ngân hàng, công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm, công nghệ thông tin, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu số, luật và một số lĩnh vực cần thiết.

Người hưởng chính sách nhưng không thực hiện đủ thời gian cam kết, tự ý bỏ việc, thôi việc, chuyển công tác ra ngoài tỉnh hoặc bị buộc thôi việc phải bồi hoàn kinh phí theo quy định.

TÍN HUY