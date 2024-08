Nuôi nhốt rùa trái phép trong nhà vệ sinh

Nuôi nhốt rùa trong nhà vệ sinh. Ảnh: CACC

Cụ thể, ngày 2-8, Đội Cảnh sát kinh tế - môi trường, Công an quận Cẩm Lệ tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh thực phẩm tại số 241 Bùi Tấn Diên (phường Hòa An) của Công ty TNHH An Thịnh Food do ông T.C.Q. (33 tuổi) làm giám đốc.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 50kg thịt trâu, 40kg sườn heo, 20kg đùi gà, 10kg chả cua đông lạnh không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không nhãn hàng hóa.

Các thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc

Đến ngày 5-8, Đội Cảnh sát kinh tế - môi trường Công an quận Cẩm Lệ phối hợp lực lượng kiểm lâm cơ động kiểm tra một nhà nghỉ trên đường Cách Mạng Tháng 8 (phường Hòa Thọ Đông) đã phát hiện ông N.T.H. (33 tuổi, trú tỉnh Kiên Giang) đang nuôi nhốt 12 con rùa trong nhà vệ sinh (mỗi con có trọng lượng trên 8kg).

Cơ quan chức năng đã lập biên bản, tạm giữ số thực phẩm cũng như các cá thể rùa trên để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

PHẠM NGA