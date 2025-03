OCB triển khai chương trình thu pin cũ – đổi quà xanh

Chương trình OCB Pin Hunter được thực hiện với mục đích thu gom và xử lý pin đã qua sử dụng

Theo đó, với tối thiểu 15 viên pin cũ (loại AA, AAA, C, D) khách hàng có thể đổi được một trong những phần quà “xanh” bao gồm: Túi canvas, ống hút tre tiện lợi, sổ tay bìa kraft, tài khoản số đẹp độc quyền từ OCB. Các trạm thu gom pin đã được lắp đặt đồng bộ tại tất cả chi nhánh OCB trên toàn quốc, sẵn sàng tiếp nhận pin cũ từ khách hàng. Tất cả pin sau khi thu gom sẽ được bàn giao cho đơn vị chuyên trách và có thẩm quyền để xử lý đúng quy trình, hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến hệ sinh thái.

Chiến dịch OCB Pin Hunter không đơn thuần dừng lại ở việc thu gom rác thải độc hại, mà đây còn là hành trình truyền cảm hứng, kết nối từng cá nhân với trách nhiệm bảo vệ môi trường, khuyến khích cộng đồng hành động vì hệ sinh thái bền vững. Với thông điệp “Pin cũ hóa xanh – Trái đất thêm lành”, OCB mong muốn chiến dịch sẽ tạo ra những thay đổi tích cực từ điều nhỏ bé nhất, mỗi viên pin cũ được xử lý đúng cách hôm nay sẽ là một bước tiến vững chắc hướng đến tương lai xanh mai sau.

Các “trạm” thu gom pin đã được đặt tại tất cả các chi nhánh OCB trên toàn quốc

"Nhận thấy thực trạng pin được dùng rất phổ biến trong các thiết bị điện tử gia đình, văn phòng. Tuy nhiên, khi không còn sử dụng được nữa, chúng ta thường có thói quen vứt bỏ và không xử lý đúng cách. Hành động này đang âm thầm để lại nhiều hệ lụy lâu dài cho thiên nhiên cũng như sức khỏe con người, cụ thể mỗi viên pin có thể làm ô nhiễm 1m3 đất và 500 lít nước trong vòng 50 năm. Chính vì vậy, chúng tôi đã đưa ra một giải pháp thiết thực, xây dựng mỗi CN/PGD của ngân hàng trở thành điểm giao dịch Xanh, ngoài việc cung cấp các giải pháp tài chính hiện đại, tiện lợi, đây cũng chính là “trạm” thu gom pin cũ dành cho tất cả mọi người. Có thể nói, đây là một chương trình mà chúng tôi rất tâm huyết, mong muốn triển khai lâu dài, lan tỏa ý thức sống xanh, kêu gọi sự chung tay của cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường, hướng đến sự phát triển bền vững", ông Phạm Hồng Hải, Tổng Giám đốc OCB chia sẻ.

Bên cạnh việc thực hiện hàng loạt các hoạt động bảo vệ môi trường, đóng góp xã hội, OCB còn đặc biệt đẩy mạnh hoạt động thúc đẩy cung ứng vốn, dịch vụ tài chính hướng tới nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn thân thiện môi trường, quản lý rủi ro môi trường và xã hội cùng với sự đồng hành từ nhiều tổ chức quốc tế uy tín, như Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC).

Trong năm 2024 vừa qua, OCB ưu tiên nguồn vốn mở rộng cho vay các dự án tạo ra giá trị tăng thêm, năng lượng sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao như: Năng lượng tái tạo bao gồm điện gió, điện mặt trời, thủy điện; Công trình xanh tòa nhà A+; Các nhà máy cung cấp nước và nông nghiệp thông minh bằng phương pháp nuôi trồng bền vững, tưới nhỏ giọt, lưu trữ/chứa nước… Tính đến 31-12-2024, tín dụng xanh tại OCB đã tăng 30% so với năm 2023. Đây được đánh giá là mức tăng trưởng tín dụng cao so với các ngân hàng trên toàn hệ thống.

Được biết, năm 2025 OCB mở rộng phát triển sản phẩm số; tăng quy mô tín dụng xanh, đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, chia sẻ với cộng đồng và xây dựng môi trường làm việc an toàn, hạnh phúc… thể hiện cam kết mạnh mẽ của ngân hàng trong hành trình xanh hóa, đồng hành cùng Chính phủ cho mục tiêu Net Zero trong năm 2050.

VIỆT NGUYỄN