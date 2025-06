Thịt ủ mát chuẩn Âu chinh phục người tiêu dùng Việt

Công nghệ ủ mát tạo nên tiêu chuẩn thịt tươi ngon an toàn chuẩn Âu

Theo đó, công nghệ ủ mát được ứng dụng vào toàn bộ quy trình sản xuất: từ giết mổ - pha lóc thịt - đóng gói - vận chuyển ra thị trường. Và chỉ những loại thịt nào được xử lý theo đúng 3 bước “làm mát nhanh – cân bằng mát – duy trì mát mới có thể gọi là thịt ủ mát chuẩn Âu.

Tại Việt Nam, hiện nay người tiêu dùng có thể chọn mua thịt ủ mát MEATDeli (thương hiệu của Masan MEATLife) tại các hệ thống siêu thị trên khắp cả nước.

Hai tổ hợp chế biến thịt ủ mát MEATDeli đặt tại Hà Nam và Long An đều được trang bị dây chuyền thiết bị đồng bộ, tiên tiến do Marel - công ty hàng đầu thế giới về thiết bị giết mổ, chế biến thịt của Hà Lan cung cấp. Toàn bộ quy trình sản xuất theo công nghệ thịt mát từ châu Âu và tuân thủ theo đúng Tiêu chuẩn BRC - tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm do Hiệp hội bán lẻ Anh quốc (British Retailer Consortium) thiết lập.

Các tổ hợp chế biến thịt MEATDeli đều được công nhận đạt chứng chỉ BRC – Tiêu chuẩn Toàn cầu về an toàn thực phẩm

Bên cạnh hệ thống vận hành hiện đại, tiên tiến, MEATDeli còn kiểm soát chặt chẽ nguồn lợn đầu vào. Áp dụng hệ thống kiểm soát “3 tuyến kiểm dịch” theo hướng dẫn của bộ NN-PTNT và Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế. Bao gồm: Tuyến kiểm dịch số 1 - Lợn khỏe mới được xuất trại đưa về nhà máy; Tuyến kiểm dịch số 2 - Lợn khỏe mới được đưa vào sản xuất ở nhà máy; Tuyến kiểm dịch số 3: Thịt lợn an toàn mới được xuất bán khỏi nhà máy.

Quy trình sản xuất Thịt ủ mát MEATDeli chuẩn Âu

Quá trình giết mổ

Theo quy trình sản xuất thịt ủ mát: khi đến nhà máy, lợn được nghỉ ngơi, uống nước sạch và chăm sóc kỹ lưỡng, sau đó được cách ly và nghe nhạc thư giãn trước khi làm ngất bằng khí CO 2 để lợn hoàn toàn mất ý thức.

Đây là phương pháp giết mổ nhân văn hiện nay và phù hợp với chuẩn mực chế biến thịt mát của các nước phát triển.

Quy trình giết mổ lợn mát tại các tổ hợp chế biến thịt MEATDeli

Quá trình Ủ mát

Thịt ủ mát MEATDeli đảm bảo theo quy trình đủ 3 bước “Làm mát nhanh - Cân bằng mát - Duy trì mát”

- Thịt được làm mát nhanh ngay sau khi mổ để ức chế vi khuẩn xâm nhập.

- Cân bằng mát, Ủ mát air-chilled: thịt được ủ mát từ bề mặt đến tận sâu bên trong ở nhiệt độ chuẩn 0-4 độ C, tạo điều kiện cho các enzyme tự nhiên của thịt được

- Duy trì mát ở nhiệt độ 0- 4 độ C trong quá trình pha lóc, đóng gói, vận chuyển và bảo quản giúp duy trì được độ tươi ngon, mềm mọng và giữ được tối đa hàm lượng dinh dưỡng.

Thịt lợn sau khi giết mổ đang di chuyển vào phòng làm mát nhanh

Thịt lợn trong quá trình cân bằng mát

Phân mảnh và chia tảng bằng dây chuyền Marel nhập khẩu từ Hà Lan

Công nhân pha lóc thịt trên dây chuyền hiện đại, an toàn

Quá trình pha lóc đóng gói

Trong quá trình pha lóc và đóng gói, nhiệt độ tâm thịt đạt 0 ºC - 4 ºC giúp ngăn chặn vi khuẩn xâm nhập, thịt mềm ngon hơn, bảo toàn giá trị dinh dưỡng.

Dây chuyền đóng gói tự động thịt ủ mát MEATDeli

Quá trình phân phối

Được vận chuyển bằng các phương tiện chuyên dụng, duy trì nhiệt độ tâm sản phẩm 0 ºC - 4 ºC, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng thịt luôn tươi ngon đến tay người tiêu dùng.

Người tiêu dùng an tâm chọn mua thịt ủ mát MEATDeli tại hệ thống siêu thị WinMart/ WinMart+, WiN

Mua thịt ủ mát tại siêu thị: an toàn, truy xuất nguồn gốc rõ ràng

Hiện người tiêu dùng có thể chọn mua thịt ủ mát dễ dàng tại các hệ thống siêu thị lớn tại Việt Nam như các cửa hàng WinMart, WinMart+ với nhiều sản phẩm thịt đa dạng.

Đồng thời, khách hàng có thể truy xuất nguồn gốc thông qua QR code trên nhãn phụ các khay thịt, để có được thông tin chi tiết về sản phẩm, yên tâm về chất lượng, an toàn khi lựa chọn thịt ủ mát.

