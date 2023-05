Ông Đặng Quang Tú được bầu làm Chủ tịch UBND TP Đà Lạt

Chiều 8-5, HĐND TP Đà Lạt khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức kỳ họp lần thứ 9, kỳ họp chuyên đề thứ 2 năm 2023 để xem xét, cho ý kiến và tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp lần này, HĐND TP Đà Lạt đã thông qua tờ trình về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Tôn Thiện San, nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Lạt do từ tháng 4-2023 chuyển công tác về làm Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Lâm Đồng và Đại tá Nguyễn Tấn Vũ, nguyên Trưởng Công an TP Đà Lạt chuyển công tác về làm Trưởng Công an TP Bảo Lộc.

Cũng tại kỳ họp lần này, ông Đặng Quang Tú, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Lạt, Chủ tịch HĐND TP Đà Lạt đã trúng cử chức danh Chủ tịch UBND TP Đà Lạt khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với kết quả 30/30 phiếu đồng ý, đạt tỷ lệ 100%.

Được biết, trước khi làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Lạt, ông Đặng Quang Tú từng giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Lạt.