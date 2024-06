Ông Thaksin chính thức bị truy tố

Theo ông Prayuth Bejraguna, người phát ngôn của Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp, ông Thaksin ra trình diện trước các công tố viên trước 9 giờ sáng ngày 18-6 và quá trình cáo trạng đã hoàn tất. Một chiếc ô tô được cho là chở ông Thaksin đã đến Tòa án Hình sự ở Bangkok, nhưng ông không ra gặp phóng viên. Từ sáng sớm, nhiều người thuộc lực lượng Áo đỏ tập trung và mang theo cờ để bày tỏ sự ủng hộ ông Thaksin.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin đã được trả tự do hôm 18-2, 6 tháng sau khi ông trở về nước sau thời gian sống lưu vong. Theo Bộ Tư pháp Thái Lan, cựu thủ tướng 74 tuổi nằm trong số 930 tù nhân được trả tự do trong tháng 2, với lý do đã hơn 70 tuổi và mắc bệnh hiểm nghèo.

Ông Thaksin là Thủ tướng Thái Lan từ năm 2001 đến năm 2006, và sống lưu vong ở nước ngoài sau cuộc đảo chính. Trở về quê hương ngày 22-8-2023, ông Thaksin bị giam giữ tổng cộng 6 tháng, phần lớn là tại Bệnh viện Cảnh sát ở Bangkok, do có vấn đề về sức khỏe.