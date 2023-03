Oscar 2023: Dấu ấn diễn viên gốc Á

Hạng mục Phim hay nhất, cuộc đua hiện nghiêng về hai ứng viên nặng ký là Everything Everywhere All At Once (đạo diễn Daniel Kwan và Daniel Scheinert) và The Banshees Of Inisherin (Martin McDonagh).

The Banshees of Inisherin có trong tay chiến thắng tại Quả cầu vàng hạng mục Phim hài kịch/âm nhạc hay nhất, trong khi Everything Everywhere All At Once liên tiếp được vinh danh tại PGA, DGA và Crictics Choice. Không ngạc nhiên nếu chiến thắng gọi tên tác phẩm này.

Tuy nhiên, sau 7 chiến thắng tại giải BAFTA, All Quiet On The Western Front (Edward Berger) đang là cái tên mới nổi. Không loại trừ bất ngờ vào giờ chót.

Trong khi đó, ở hạng mục Nữ chính xuất sắc, hy vọng đang dồn về Dương Tử Quỳnh (Everything Everywhere All At Once). Nếu điều này thành sự thật, cô sẽ là diễn viên châu Á đầu tiên thắng hạng mục này. Đối thủ lớn nhất của Quỳnh là Cate Blanchett (Tár), với các chiến thắng tại Quả cầu vàng (hạng mục phim chính kịch), BAFTA, Critics Choice, hay Liên hoan phim Venice 2022.

Ở hạng mục Nam chính xuất sắc, Brendan Fraser (The Whale) đang có sự bùng nổ ấn tượng sau chiến thắng tại SAG. Nhưng chắc chắn anh sẽ phải dè chừng Colin Farrell (The Banshees of Inisherin) - người đã chiến thắng tại Quả cầu vàng. Tuy nhiên, chiến thắng bất ngờ của Austin Butler (Elvis) tại BAFTA đang tác động đáng kể đến lá phiếu bầu chọn hạng mục này tại Oscar năm nay.

Còn với Nam phụ xuất sắc, hầu hết các chuyên gia đều đồng ý, giải thưởng này khó thoát khỏi tay diễn viên Quan Kế Huy (Everything Everywhere All At Once). Tính đến thời điểm hiện tại, anh chiến thắng 60 giải thưởng khác nhau cho cùng hạng mục Nam phụ xuất sắc, ở hầu hết các giải thưởng lớn SAG, Critics’ Choice, Quả cầu vàng, Tinh thần độc lập…

Tương tự, Angela Bassett (Black Panther: Wakanda Forever) đang là cái tên được yêu thích nhất ở hạng mục Nữ phụ xuất sắc. Điều đáng chú ý là cũng giải này còn có 2 cái tên gốc Á khác là Stephanie Hsu và Hồng Châu, đánh dấu lần đầu tiên có đến 4 diễn viên châu Á vào danh sách đề cử tại 4 hạng mục chính.

Năm nay, một “đội xử lý khủng hoảng toàn diện” đã được thành lập nhằm ngăn chặn những hành động gây tranh cãi. Chủ trò lễ trao giải được giao cho Jimmy Kimmel - người được đánh giá có thể xử lý tốt những sự cố trên sân khấu. Thời gian các thành viên của Viện Hàn lâm bỏ phiếu cho người chiến thắng diễn ra từ 2 đến 7-3.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 95 sẽ diễn ra ngày 12-3 tại Los Angeles, Mỹ. Tại Việt Nam, chương trình được phát độc quyền lúc 7 giờ sáng 13-3 trên kênh K+CINE và app K+.