PGBank đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2025 đạt 1.001 tỷ đồng

Theo đó, kết thúc năm 2024, tổng tài sản ngân hàng đạt 115% kế hoạch (tăng trưởng 32% so với năm 2023); dư nợ đạt 103% kế hoạch (tăng trưởng 15,8% so với năm 2023); tổng huy động vốn đạt 66.685 tỷ đồng, hoàn thành 118% kế hoạch, tăng 33,9%, tương đương tăng 16.888 tỷ đồng so với cuối năm 2023; tỷ lệ nợ xấu đạt 2,07% (giảm 0,5% so với 2023); lợi nhuận trước thuế đạt 425 tỷ đồng, đạt 76,8% kế hoạch (tăng 21% so với năm 2023).

Về kế hoạch kinh doanh 2025, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 1.001 tỷ đồng, tăng 135,3% so với năm 2024; tổng tài sản đạt 91.226 tỷ đồng, tăng 24,9%, tương đương tăng 18.211 tỷ đồng so với cuối năm 2024; tổng dư nợ tín dụng đạt 48.653 tỷ đồng, tăng 17,1% so với năm 2024; tổng huy động đạt 78.449 tỷ đồng, tăng 17,6% so với năm 2024. Nợ xấu trên tổng dư nợ dự kiến được kiểm soát dưới 2% theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước.

THÙY TRANG