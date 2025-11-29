PGS-TS Nguyễn Kim Hồng làm Hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

PGS-TS Nguyễn Kim Hồng, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TPHCM, được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, thời hạn một năm, từ ngày 24-11-2025.

PGS-TS Nguyễn Kim Hồng (đứng) làm hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Ngày 29-11, Hội đồng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cho biết, đã quyết định bổ nhiệm NGƯT, PGS-TS Nguyễn Kim Hồng (nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TPHCM) giữ chức Hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, thời hạn một năm (từ ngày 24-11-2025 đến ngày 23-11-2026).

PGS-TS Nguyễn Kim Hồng (sinh năm 1957), quê Bắc Ninh. Ông tốt nghiệp tiến sĩ ngành Địa lý tại Trường ĐH Sư phạm Hà Nội I năm 1994, được công nhận phó giáo sư năm 2003. Ông từng làm Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TPHCM; Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Văn Hiến.

Ông là tổng chủ biên phần địa lý sách giáo khoa lịch sử - địa lý (lớp 6 đến lớp 9) và tổng chủ biên sách giáo khoa địa lý (lớp 10 đến lớp 12) của Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam, Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Hiện ông cũng là Phó Chủ tịch Thường trực Hội Giáo dục và Đào tạo TPHCM.

Sinh viên ngành Điện - Điện tử Trường Đại học Nguyễn Tất Thành trong giờ thực hành. Ảnh: THANH HÙNG

Cùng với đó, Hội đồng trường cũng trao quyết định bổ nhiệm tân Phó Hiệu trưởng cho TS Phan Thị Việt Nam, cùng các quyết định bổ nhiệm cho cán bộ là quản lý cấp đơn vị và bộ môn.

THANH HÙNG