Bổ nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long làm Thứ trưởng Bộ GD-ĐT

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long làm Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT).

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh phát biểu tại nghị trường Quốc hội. Ảnh: TTXVN

Ngày 11-3, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 425/QĐ-TTg về việc tiếp nhận, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Quyên Thanh giữ chức Thứ trưởng Bộ GD-ĐT.

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh sinh ngày 19-10-1978, quê quán xã Phú Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Bà có trình độ: Cử nhân Ngoại ngữ Tiếng Anh, Thạc sĩ Phương pháp giảng dạy tiếng Anh và Tiến sĩ Quản lý giáo dục tại Trường Đại học Sư phạm TPHCM.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh là Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long.

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh trưởng thành từ ngành giáo dục. Bà từng đảm nhiệm các vị trí công tác như: Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm; Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Vĩnh Long; Trưởng phòng GD-ĐT thành phố Vĩnh Long; Phó Giám đốc, Giám đốc, Bí thư Đảng ủy Sở GD-ĐT tỉnh Vĩnh Long.

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh từng là đại biểu Quốc hội khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021; đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo TTXVN