Phá 100% các vụ trọng án xảy ra trên địa bàn TP Phú Quốc

Chiều 2-6, Công an tỉnh Kiên Giang, Công an TP Phú Quốc tổ chức tổng kết 3 tháng cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên các huyện, xã đảo, trọng điểm là TP Phú Quốc.

Đại tá Diệp Văn Thế, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, kết thúc 3 tháng cao điểm, tội phạm trật tự xã hội đã được kéo giảm (giảm 40,4% so với liền kề; giảm 13,6% so với cùng kỳ); tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí; cháy nổ không xảy ra.

Tuy nhiên, tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, ma túy phát hiện, xử lý nhiều hơn so với cùng kỳ (kinh tế nhiều hơn 6 vụ, ma túy nhiều hơn 10 vụ); đặc biệt, công an các đơn vị, địa phương đã rà soát, tham mưu, đề xuất giải quyết 826 vụ tranh chấp, khiếu kiện, bao chiếm đất đai, rừng, bãi biển và 158 việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân…

Cảnh sát hình sự các cấp đã điều tra khám phá 19/19 vụ, bắt 46 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, đạt 100%; án đặc biệt nghiêm trọng điều tra phá 5/5 vụ, bắt 5 đối tượng, đạt 100%. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an TP Phú Quốc triệt xóa một băng nhóm, bắt một đối tượng cầm đầu, làm tan rã một băng nhóm.

Thượng tá Mai Phương Nam, Trưởng Công an TP Phú Quốc cho biết thêm, trong thời gian tới, Công an TP Phú Quốc tập trung tấn công, trấn áp, kiên quyết xử lý đối với tội phạm ma túy, băng nhóm, bảo kê… Mặc dù cao điểm đã kết thúc nhưng Công an TP Phú Quốc sẽ tiếp tục duy trì tinh thần công tác, chiến đấu như cao điểm, cán bộ, chiến sĩ luôn trong trạng thái luôn sẵn sàng, trấn áp tội phạm đến cùng, bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.