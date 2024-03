Phá chuyên án bắt 14 đối tượng thu hơn 2.000 viên ma túy tổng hợp

Công an quận Bình Tân (TPHCM) đã triệt phá chuyên án mua bán trái phép chất ma túy do Nguyễn Văn Thương cùng đồng bọn thực hiện. Công an thu giữ 2.000 viên ma túy tổng hợp, 8 bánh heroin cùng 1,5kg ketamin…

Ban Giám đốc Công an TPHCM cùng lãnh đạo quận Bình Tân trao khen thưởng cho các cá nhân, tập thể Công an quận Bình Tân

Ngày 26-3, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM đã thăm, động viên, trao khen thưởng cho Đội Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy Công an quận Bình Tân vì phá chuyên án ma túy do Nguyễn Văn Thương cùng đồng phạm thực hiện.

Thượng tá Phạm Thanh Việt, Phó Trưởng Công an quận Bình Tân cho biết, qua nắm địa bàn, đơn vị phát hiện Thương cùng đồng phạm có dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy cho con nghiện ở trên địa bàn và nhiều quận huyện khác. Công an quận Bình Tân đã xác lập chuyên án và truy xét toàn bộ nhóm Thương.

Mới đây, trinh sát công an đã bắt giữ Thương cùng 13 đồng phạm; khám xét thu giữ hơn 2.000 viên ma túy tổng hợp, 8 bánh heroin cùng 1,5kg ketamin… Hiện công an đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM ghi nhận, biểu dương thành tích của Công an quận Bình Tân về việc phá chuyên án bắt 14 đối tượng, thu lượng lớn ma túy

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Lê Hồng Nam ghi nhận, biểu dương thành tích của Công an quận Bình Tân và các đơn vị tham gia phá chuyên án ma túy nói trên. Việc tổ chức đấu tranh, phá thành công chuyên án, bắt giữ các đối tượng phạm pháp nguy hiểm cho thấy tinh thần chủ động, sự kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm của đơn vị.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM trao khen thưởng cho Công an quận Bình Tân

Dịp này, Giám đốc Công an TPHCM quyết định trao thư khen, kèm thưởng 25 triệu đồng cho các cá nhân và tập thể Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Bình Tân; Quận ủy – UBND quận Bình Tân cũng thưởng 10 triệu đồng cho Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Bình Tân.

CHÍ THẠCH