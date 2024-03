Phá đường dây buôn súng đạn trên mạng, thu 230 khẩu súng, gần 5.000 viên đạn

Công an TPHCM vừa triệt phá đường dây buôn súng đạn trên mạng, thu 230 khẩu súng cùng gần 5.000 viên đạn.

Ngày 1-3, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công kho súng đạn cực lớn trên không gian mạng.

Trước đó, trinh sát PC02 phát hiện tài khoản Facebook tên gọi là “báo đen airsofe”, talegram @baodenairsofe và web: baodenairsofe.com… đăng tải bán súng đạn cùng các loại công cụ hỗ trợ. Các tài khoản này rao bán súng với giá vài chục triệu đồng.

Thái tại cơ quan công an

Sau khi thu thập chứng cứ, công an xác định nhóm đối tượng sử dụng các tài khoản trên do Đoàn Quốc Thái (sinh năm 1992, ngụ quận 8) cầm đầu. Nhóm Thái chuyên mua súng, công cụ hỗ trợ từ Thái Lan, Campuchia về Việt Nam, rồi cất giấu ở nhiều nơi.

Lộc cùng tang vật thu giữ

Nhóm rao bán súng, công cụ hỗ trợ trên không gian mạng từ đầu năm 2023 đến nay. Thái đã bán hàng trăm khẩu súng, công cụ hỗ trợ, thu lợi gần 300 triệu đồng.

Lộc tại cơ quan công an

Quá trình điều tra, công an đã bắt giữ Thái cùng Trần Bá Lộc (sinh năm 1997, ngụ quận 12). Khám xét nhiều nơi, công an thu giữ 230 khẩu súng, 4.750 viên đạn các loại; 2 máy khoan ép đạn; gần 10 bịch đạn nhựa và kim loại; 54 hộp tiếp đạn...

Công an xác định năm 2019, Thái bị công an quận 11 xử phạt hành chính về hành vi “Tàng trữ đồ chơi nguy hiểm”. Hiện công an đang điều tra mở rộng.

CHÍ THẠCH