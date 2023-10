Phá đường dây cho vay nặng lãi lên tới 324%/năm, dùng chất bẩn “khủng bố” con nợ

Ngày 10-10, Công an quận Tân Bình (TPHCM) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phùng Ngọc Thu (sinh năm 1996, ngụ tỉnh Bắc Giang), Đoàn Thị Phương (sinh năm 1982, ngụ TP Hà Nội) và 4 người khác về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, “Cưỡng đoạt tài sản” và “Hủy hoại tài sản”.

Trước đó, rạng sáng 1-10, căn nhà của bà Q. ở đường Bàu Cát (phường 12, quận Tân Bình) bị nhóm đối tượng “khủng bố” bằng sơn, mắm tôm.

Tiếp nhận trình báo về vụ việc, công an làm việc và xác định, ông D. là con của chủ nhà từng vay tiền của nhiều đối tượng xã hội đen và mất khả năng chi trả. Sau khi ông D. đi cai nghiện ma túy thì gia đình bị tạt chất bẩn, mắm tôm.

Công an nhận định có thể vì D. không trả tiền nên bị “khủng bố” bằng chất bẩn, mắm tôm để đòi nợ. Vào cuộc điều tra, công an xác định đây là băng nhóm tội phạm chuyên cho vay nặng lãi và cưỡng đoạt tài sản.

Từ đó, công an mời làm việc với Thạch Dũng (sinh năm 1996, sống lang thang) và Thạch Thị Minh Tâm (sinh năm 1998, sống lang thang). Cả 2 khai được người tên là Thu thuê tạt sơn vào căn nhà trên với giá 1 triệu đồng/lần. Cả 2 khai không biết nơi ở của Thu và khi tạt chất bẩn xong, các đối tượng gặp nhau ở tỉnh lộ 10, quận Bình Tân.

Mở rộng điều tra, công an xác định một nhóm có biểu hiện hoạt động cho vay nặng lãi thuê một căn hộ ở chung cư An Gia The Star (đường Tân Tạo, quận Bình Tân) để ở. Qua đeo bám, công an xác định đây là nơi Thu, Phương và đồng phạm ẩn nấu để hoạt động cho vay nặng lãi…

Sau đó, công an ập vào khống chế bắt giữ Thu, Phương và 2 người khác. Tại công an, nhóm đã thừa nhận hành vi phạm tội. Theo đó, Thu và Phương cùng góp tiền để cho vay ở các quận như: Bình Tân, Tân Phú, Tân Bình, quận 12… với hình thức cho vay tiền góp trả theo ngày với mức lãi suất 27%/tháng, 324%/năm.

Nhóm hoạt động từ năm 2021 đến nay với số tiền gốc cho vay tới hơn 1 tỷ đồng. Khách khi có nhu cầu, tuỳ theo điều kiện sẽ được giải ngân từ 10 đến 150 triệu đồng. Tiền phí làm hồ sơ được các đối tượng ấn định vào mức 5 đến 10% trên tổng số tiền vay; phải góp trước ngày đầu và ngày cuối.

Sau khi được giải ngân tiền, người vay sẽ phải đóng tiếp góp trong 21 ngày với mức lãi suất như trên. Nhiệm vụ tìm khách, xác minh khách hàng được cả 2 giao cho Lộc, Quý.

Thu thừa nhận là người thuê Dũng, Tâm tạt chất bẩn vào căn nhà trên đường Bàu Cát nhằm gây áp lực buộc chủ nhà phải trả nợ cho con. Khám xét nơi ở, công an thu 2 sổ ghi nợ khách hàng, 5 sổ hộ khẩu của khách vay, 3 giấy khai sinh cùng 45 giấy mượn nợ, 4 ĐTDĐ,…

Công an đã xác minh với 60 khách vay tiền và mời làm việc được 8 khách vay của nhóm Thu, Phương. Kết quả xác định, Phương bỏ 450 triệu đồng cho 4 người vay, thu lợi bất chính được hơn 152 triệu đồng. Còn Thu cho 5 cá nhân vay với số tiền cho vay gần 1,5 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền hơn 386 triệu đồng.