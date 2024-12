Phá đường dây đánh bạc 300 tỷ đồng ở Thừa Thiên Huế

Ngày 26-12, Thượng tá Mai Văn Toàn, Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá quy mô lớn với số tiền hơn 300 tỷ đồng.

Công an bắt giữ các đối tượng

Hiện cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can liên quan đến đường dây này. 9 đối tượng bị bắt giữ gồm Võ Bá Quang, Phan Đình Kiểm, Lê Văn Tấn Quang, Hồ Quốc Việt, Hồ Tấn Lực, Nguyễn Công Quang, Nguyễn Đôn Việt, Võ Văn Hải, Huỳnh Kim Lân (đều trú tại TP Huế).

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện trên địa bàn xuất hiện đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá quy mô lớn với nhiều đối tượng tham gia.

Đường dây đánh bạc này do nhiều đối tượng cầm đầu, thông qua nhiều chân rết để lôi kéo, rủ rê nhiều con bạc tham gia cá độ với quy mô hơn 300 tỷ đồng. Đến ngày 16-12, lực lượng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan chia thành 6 tổ công tác đồng loạt khám xét khẩn cấp các đối tượng chủ chốt trong đường dây.

Công an đọc lệnh bắt giam các đối tượng

Qua đấu tranh xác định đối tượng Võ Bá Quang đã liên hệ với đối tượng Đức, chưa rõ thông tin lai lịch lấy 1 tài khoản cấp Super để điều hành hoạt động tổ chức đánh bạc trên trang web https://agbong88.com.

Quang đã móc nối với đối tượng Phan Đình Kiểm và giao nhiệm vụ cho Kiểm đi giao trang và thu tiền các đầu mối cấp dưới. Võ Bá Quang đã sử dụng tài khoản Super để chia thành nhiều trang mạng tổng đại lý (Master), tổng (Agent) và thành viên (Member) để giao lại cho các con bạc đầu mối cấp dưới, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược bóng đá.

Đối tượng Kiếm

Từ tháng 9-2024 đến khi bị bắt, cơ quan Công an xác định đường dây này đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với số tiền khoảng 300 tỷ đồng. Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an đã thu giữ hơn 400 triệu đồng tiền mặt, hàng chục thiết bị điện tử, hàng ngàn trang tài liệu cùng nhiều tang vật khác có liên quan đến vụ án.

VĂN THẮNG