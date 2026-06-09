Phá đường dây đánh bạc xuyên quốc gia hơn 4.000 tỷ đồng

Ngày 9-6, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào triệt phá thành công một đường dây đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia.