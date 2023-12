Phá ổ nhóm táo tợn dùng ô tô khách đi bắt khách dọc đường để cướp tài sản

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau tết Nguyên 2024, Công an thị xã Quế Võ (tỉnh Bắc Ninh) vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh triệt phá ổ nhóm điều khiển xe ô tô khách trên tuyến một số tuyến quốc lộ có hành vi cướp và cưỡng đoạt tài sản của hành khách với thủ đoạn rất liều lĩnh.

Công an thị xã Quế Võ triệt phá ổ nhóm dùng ô tô khách để bắt khách cướp tài sản

Theo đó, lực lượng chức năng đã quyết định tạm giữ hình sự 4 đối tượng đều ở thị xã Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh) về hành vi “Cướp tài sản”, trong đó có 2 đối tượng đã có tiền án về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định chủ mưu, cầm đầu nhóm đối tượng này là Hoàng Văn Hiếu (28 tuổi, ở thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh). Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã thuê xe ô tô nhãn hiệu Ford Transit di chuyển trên tuyến Quốc lộ 18 và Quốc lộ 5 để bắt khách. Khi phát hiện hành khách cầm hành lý đứng chờ xe, các đối tượng dừng xe, kéo khách lên xe rồi đe dọa và cướp tài sản.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 6-2023 đến nay nhóm đối tượng này đã chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng của các hành khách. Cơ quan công an đã xác định 15 bị hại thuộc nhiều tỉnh, thành trên cả nước; đồng thời thu giữ 1 xe ô tô nhãn hiệu Ford Transit, 1 dao bấm và một số tài liệu, đồ vật liên quan.

MINH KHANG