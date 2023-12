Giả làm người đồng tính, dàn cảnh cướp tài sản

Trước đó, khoảng 4 giờ ngày 23-12, anh L. (SN 1991, ngụ tỉnh Bình Thuận) đến khu vực B Công viên Gia Định (phường 9, quận Phú Nhuận, TPHCM) kiếm người quan hệ tình dục đồng tính và có 2 thanh niên đồng ý. Sau đó, cả 3 đi ra phía sau nhà vệ sinh khu B của công viên để “hành sự”.

Hai đối tượng Luân và Sơn (từ trái qua phải) tại cơ quan công an

Bất ngờ, một thanh niên túm tóc anh L. và người còn lại kề kéo vào cổ anh L. cướp một điện thoại, cùng 1,2 triệu đồng và một thẻ ngân hàng. Anh L. hô hoán thì 2 kẻ cướp bỏ chạy.

Tài xế Grab đứng gần đó nghe tiếng hô hoán nên cùng anh L. đuổi theo 2 đối tượng tới đường Hồng Hà (phường 2, quận Tân Bình). Tại đây, hai người bắt giữ được Luân, còn Sơn đã tẩu thoát.

Ngày 24-12, bằng nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM cùng Công an quận Gò Vấp, Công an quận 12 đã bắt giữ được Sơn. Tại công an, Luân và Sơn khai giả làm người đồng tính để dàn cảnh cướp tài sản.

CHÍ THẠCH