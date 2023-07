Phá thai tại gia, hệ lụy khôn lường

Dễ dàng kết bạn làm quen qua mạng xã hội và cũng nhanh chóng sống thử nhưng lại chưa được trang bị đầy đủ kiến thức về sức khỏe sinh sản là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến việc có thai ngoài ý muốn, nạo phá thai. Đáng lo hơn, nhiều bạn trẻ với tâm lý muốn che giấu, ngại đến bệnh viện nên đã tự ý phá thai tại nhà, gây ra nhiều tai biến nguy hiểm cho sức khỏe và tính mạng.

Đủ kiểu xử lý “hậu quả”

Qua tìm hiểu của phóng viên, chỉ với thao tác đơn giản tìm kiếm trên mạng xã hội, không khó để tìm được những hội nhóm hay các sàn thương mại điện tử rao bán thuốc phá thai. Chúng tôi liên hệ với tài khoản cá nhân có tên D.K. trên trang Fanpage “Thuốc phá thai tại nhà” (hơn 23.000 người theo dõi) với mong muốn tìm mua thuốc xử lý “hậu quả” do không dùng biện pháp an toàn khi quan hệ dẫn đến mang thai, chủ tài khoản D.K. nhanh nhảu cam kết: “Mình chuyên bán thuốc phá thai. Thai to hay nhỏ đều phá được hết. Thai dưới 10 tuần tuổi thì uống cho mình 1 liệu trình, còn thai trên 10 tuần tuổi thì phải dùng 2 liệu trình”.

Theo chị D.K., mỗi liệu trình phá thai có giá 750.000 đồng. Thai 11 tuần tuổi thì uống đến ngày thứ 3 sẽ ra máu và thai luôn. Để tạo lòng tin, D.K. còn mạnh miệng cho biết bản thân đã từng dùng liệu trình này đến 4 lần để phá thai. “Ra nhiều máu thì nó mới ra hết thai. Thai to uống cái này vẫn phá được, giống như sinh non vậy. Có một số bạn có thai 20 tuần tuổi vẫn phá được”, chị D.K. khẳng định và cho biết, liệu trình thuốc phá thai gồm 4 viên thuốc - là những loại thuốc trong một lần phá thai tại một phòng khám D.K. biết được, sau đó mua về chia thành liệu trình để bán, “giúp” cho những người có nhu cầu phá thai tại nhà.

Theo thông tin từ Bệnh viện Từ Dũ, bệnh viện cũng đã nhiều lần tiếp nhận các ca tai biến do phá thai không an toàn tại nhà. Chị V.H.N. (31 tuổi, ngụ quận 8, TPHCM), một nạn nhân gặp tai biến do uống thuốc phá thai tại nhà, kể lại: “Khi phát hiện có thai tôi đã rất lo sợ. Tìm hiểu một số trang mạng và thấy có cách mua thuốc uống để phá thai tại nhà rất đơn giản. Sau khi đặt mua và làm theo hướng dẫn, một ngày sau uống thuốc tôi bị đau bụng dữ dội và ra nhiều máu, sau đó tôi bị ngất, người nhà phải đưa vào bệnh viện cấp cứu”.

Theo quy định của Bộ Y tế, việc nạo phá thai chỉ được thực hiện đối với thai dưới 22 tuần tuổi. Hơn nữa, việc cơ sở y tế được phép thực hiện phá thai bao nhiêu tuần tuổi còn phải phụ thuộc vào đánh giá, cấp phép của sở y tế tỉnh, thành. Riêng thai dưới 7 tuần tuổi, cơ sở y tế phải được sở y tế địa phương cấp phép mới có thể dùng phương pháp phá thai bằng thuốc. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, không chỉ riêng D.K., nhiều trang mạng xã hội được lập ra với mác tư vấn phá thai bằng thuốc, không ít trang còn dùng cả hình ảnh bác sĩ để tư vấn bán thuốc phá thai.

Nguy cơ tai biến rất lớn

Bác sĩ CKII Phạm Quang Nhật, Phó Trưởng khoa Kế hoạch gia đình, Bệnh viện Từ Dũ, cho biết, đánh vào tâm lý muốn che giấu của sản phụ nên các phòng khám và cá nhân bán các sản phẩm phá thai tại nhà đã chủ động quảng cáo rầm rộ trên các trang mạng xã hội và liên hệ với người có nhu cầu. Sản phụ sẽ gặp phải nhiều rủi ro khi phá thai tại nhà hoặc phá thai ở các phòng khám không uy tín. Việc tự ý phá thai bằng thuốc tại nhà, sản phụ không biết rõ tuổi thai nên dễ gây băng huyết, dị tật, tai biến… Còn phá thai tại cơ sở không uy tín, giai đoạn trước phá thai, sản phụ không được tư vấn kỹ hoặc không được dùng thuốc giảm đau an toàn.

“Trong giai đoạn phá thai, trang thiết bị không đảm bảo vệ sinh sẽ dễ gây nhiễm trùng; cơ sở không đảm bảo có đủ ê kíp gây mê, nữ hộ sinh... còn tiềm ẩn nguy cơ không an toàn. Thậm chí, cơ sở phá thai không uy tín, thiếu chuyên môn có thể gây thủng tử cung. Sau khi phá thai, sản phụ lại không được tư vấn ngừa thai và sức khỏe sinh sản về sau, quy trình theo dõi sau phá thai cũng bị lơ là”, bác sĩ Phạm Quang Nhật chia sẻ.

Chị Huỳnh Thị Ngọc Liên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nữ công, Liên đoàn Lao động TPHCM, cho biết, việc có thai ngoài ý muốn có rất nhiều nguyên nhân. Trong đó, việc thiếu kiến thức về sức khỏe sinh sản và chưa hiểu rõ về mặt cơ thể là nguyên nhân hàng đầu. Điển hình là việc sử dụng bao cao su không đúng cách, chủ quan, tin tưởng tuyệt đối vào thuốc ngừa thai...

“Việc nạo phá thai trong công nhân tại các khu công nghiệp cũng là vấn nạn đáng báo động hiện nay. Để khắc phục tình trạng này, Liên đoàn Lao động TPHCM đã chủ động chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về giáo dục giới tính cho công nhân lao động thông qua tổ chức hội thi, báo cáo chuyên đề, tuyên truyền lồng ghép trong các buổi họp mặt, in tờ rơi, bản tin... Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động TPHCM cũng ký kết các chương trình phúc lợi với nhiều đơn vị y tế để tổ chức tư vấn, khám sức khỏe cho lao động nữ”, chị Ngọc Liên thông tin.