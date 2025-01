Phân luồng giao thông địa điểm tổ chức chương trình"Rực rỡ Thăng Long"

Trong các ngày 26 và 28-1, trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật “Rực rỡ Thăng Long”. Để bảo đảm an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông phục vụ chương trình, Công an TP Hà Nội phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện.