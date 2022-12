Phân luồng từ xa, ngăn giẫm đạp trong lễ hội “Countdown” chào năm mới 2023

Trung tá Dương Bảo Thạch, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông và trật tự Công an quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) cho biết, để đảm bảo an ninh an toàn cho lễ hội chào năm mới “Countdown” 2023, Công an quận Hoàn Kiếm sẽ chỉ đạo phân luồng giao thông từ xa, đồng thời bố trí các điểm gửi xe để phục vụ nhân dân.