Phập phồng đi qua cầu cũ mùa mưa lũ

Tại thôn Kim Tiến, cây cầu treo bắc qua sông Gianh, tuyến nối duy nhất ra Quốc lộ 15 và trung tâm xã được xây dựng từ năm 2001, sửa chữa năm 2014, nay đã mục nát, dây cáp gỉ sét, trụ giằng xiêu vẹo. Trong năm học, khoảng 200 học sinh mỗi ngày qua lại, phụ huynh thay nhau đưa đón trong tâm trạng lo lắng.

Cầu treo thôn Kim Tiến xuống cấp

“Cả thôn chỉ có một lối ra. Mỗi mùa mưa lũ, ai cũng nơm nớp sợ. Người dân mong lắm một cây cầu kiên cố để an tâm qua lại”, ông Nguyễn Văn Lưu (70 tuổi) nói.

Không chỉ là tuyến học đường, đây còn là con đường huyết mạch để vận chuyển hàng hóa, đặc biệt là keo, tràm, nguồn thu chính của người dân. Mặt cầu hẹp, tải trọng thấp khiến việc vận chuyển tốn kém, nguy cơ mất an toàn thường trực.

Trụ cầu treo qua tiểu khu Đồng Tân hở hàm ếch, trụ sắt gỉ sét

Tương tự, cầu treo nối tiểu khu 3 với tiểu khu Đồng Tân, xây dựng từ năm 1997 hiện cũng đã mục ván, mặt cầu rung lắc mạnh. Gần 700 nhân khẩu vẫn phải đi lại mỗi ngày trên cây cầu đã quá hạn sử dụng.

Ông Phan Xuân Chiến, Trưởng tiểu khu Đồng Tân cho hay: “Cầu được đưa vào danh mục đầu tư công nhưng thiếu vốn nên chưa triển khai. Việc học tập, giao thương, cấp cứu... đều trông vào cây cầu này”.

Bên dưới các cầu treo đều bật trụ khỏi đất

Đáng lo ngại nhất là cây cầu phao bắc qua sông Gianh từ xã khu vực Thuận Hóa về trung tâm xã Đồng Lê. Cứ đến mùa mưa lũ, mực nước dâng cao, cầu phải tháo dỡ, cả khu vực rơi vào tình trạng bị chia cắt. Cấp cứu người bệnh hay sơ tán dân đều gặp nhiều khó khăn, có khi rơi vào cô lập hoàn toàn. Hiện cầu cũng cũ, phao nhiều cái bị vỡ, xuống cấp.

Cầu phao hiện cũng xuống cấp, mùa lũ cấm lưu thông

Ông Đinh Tiến Dũng, Chủ tịch UBND xã Đồng Lê cho biết: “Cả 3 cây cầu đều đã quá niên hạn, không còn đảm bảo an toàn. Đặc biệt, các thôn vùng Thuận Hóa gần như năm nào cũng bị chia cắt do cầu phao không hoạt động được. Địa phương rất mong cấp trên khảo sát, hỗ trợ xây dựng cầu cứng thay thế, để bà con đi lại an toàn, phát triển kinh tế, nhất là khi mùa mưa bão đã cận kề”.

