Phát động năm an toàn giao thông 2024 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”

Sáng 6-1, UBND TPHCM tổ chức lễ phát động ra quân thực hiện năm an toàn giao thông 2024 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”.

Dự có các đồng chí: Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM và hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên và người dân TPHCM tham gia lễ phát động.

Các đại biểu dự lễ phát động

Năm 2023, TPHCM đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 23 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trong tình hình mới; Nghị quyết số 48 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm TTATGT và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022 – 2025.

Đồng thời, TPHCM triển khai nhiều giải pháp cụ thể và quyết liệt thực hiện Luật phòng chống tác hại của rượu, bia; các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”.

Qua đó, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của người dân có bước chuyển biến tích cực hơn; công tác quản lý nhà nước được tăng cường, hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư; giải pháp phòng, chống ùn tắc giao thông được triển khai đồng bộ, hiệu quả hơn; tai nạn giao thông giảm về số vụ, số người chết và số người bị thương, với tỷ lệ giảm trung bình trên 15% mỗi tiêu chí so với năm 2022; hạn chế được tối đa các vụ ùn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường phát biểu tại buổi lễ

Tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các sở ban ngành, tổ chức đoàn thể, UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức và người dân TPHCM trong công tác đảm bảo TTATGT, góp phần quan trọng vào việc thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2023 của TPHCM: “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội”.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường chia sẻ, lễ phát động ra quân năm an toàn giao thông 2024 nhằm tiếp tục nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý nhà nước; hoạt động thực thi pháp luật trong lĩnh vực bảo đảm TTATGT, nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng.

Lực lượng CSGT TPHCM tại buổi lễ ra quân

Bên cạnh đó, thành phố quyết tâm thực hiện kéo giảm số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông so với năm 2023; giảm số vụ ùn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút và hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng ùn ứ cục bộ tại một số tuyến đường, giao lộ có mật độ giao thông cao; chấn chỉnh và không để phát sinh phức tạp về tình trạng "xe dù", "bến cóc"; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, sử dụng và đảm bảo trật tự lòng đường, vỉa hè.

Ngoài ra, đảm bảo cho người dân TPHCM, khách du lịch trong và ngoài nước vui đón mừng năm mới, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các hoạt động Lễ hội Xuân năm 2024 với tinh thần “Tết đến với mọi người, mọi nhà”, gắn với công tác giữ vững an ninh chính trị - xã hội, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ và mỹ quan đô thị.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM cũng đề nghị Ban An toàn giao thông TPHCM phối hợp Sở Giao thông vận tải, Công an TPHCM và các đơn vị có liên quan tăng cường phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật giao thông, nâng cao ý thức trách nhiệm, tuân thủ của người tham gia giao thông, của đội ngũ lái xe khách, lái tàu, người điều khiển phương tiện thủy, các cơ quan, doanh nghiệp vận tải; đảm bảo điều kiện an toàn các công trình kết cấu hạ tầng giao thông; sửa chữa kịp thời các bất cập và khiếm khuyết trong hệ thống hạ tầng giao thông đô thị.

Bên cạnh đó, có phương án tổ chức, điều tiết giao thông, sẵn sàng giải tỏa, cứu nạn kịp thời khi xảy ra sự cố, tai nạn, không để phát sinh ùn tắc kéo dài, không để bị động trong việc xử lý các tình huống bất ngờ liên quan đến TTATGT trên các tuyến trục chính ra vào TPHCM. Đặc biệt là Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, các bến xe khách, ga đường sắt.

Lãnh đạo TPHCM phát động năm an toàn giao thông 2024 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”

Đồng thời, tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông, như: vi phạm quy định về nồng độ cồn khi tham gia giao thông; điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ; đi không đúng phần đường, làn đường; tránh, vượt sai quy định; chở hàng quá khổ, quá tải, chở quá số người quy định; chở vật liệu để rơi vãi trên đường; dừng, đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường đề nghị các sở ban, ngành, đoàn thể và Chủ tịch UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức xác định công tác bảo đảm TTATGT, kéo giảm tai nạn giao thông, giảm ùn tắc giao thông là một trong những nhiệm vụ trọng tâm phải tập trung, quyết tâm thực hiện.

Các đơn vị ra quân sau buổi lễ

Đồng thời, kêu gọi tất cả cán bộ công chức, viên chức và người dân TPHCM tích cực hưởng ứng tham gia các đợt thi đua, nhằm nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm, tự giác và vận động người thân chấp hành pháp luật về TTATGT; góp phần xây dựng TPHCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

CHÍ THẠCH