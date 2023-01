Phạt gần 200 triệu đồng quán karaoke đón khách “chui”, không đảm bảo điều kiện về phòng cháy

Trước đó, ngày 15-9-2022, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Ba Đình phối hợp cùng UBND phường Thành Công kiểm tra cơ sở karaoke Ngân Hà, phát hiện và lập biên bản các lỗi vi phạm “Để vật liệu dễ cháy ở những nơi không được phép” và “Cầu thang thoát nạn không đủ kích thước theo quy định”.

Đến ngày 21-9, công an quận ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH du lịch và thương mại Hà Trung, tổng mức phạt 22 triệu đồng.

Ngày 12-12, căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật; xét đề nghị của Trưởng Công an quận Ba Đình… Chủ tịch UBND quận Ba Đình đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH du lịch và thương mại Hà Trung về các lỗi: không lập sổ quản lý hoạt động kinh doanh phù hợp với loại ngành, nghề đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật; kinh doanh dịch vụ karaoke ngoài khoảng thời gian từ 8 đến 24 giờ mỗi ngày; không điều chỉnh giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke trong trường hợp thay đổi về số lượng phòng. Tổng mức phạt hành chính là 67 triệu đồng.

Theo chỉ huy Công an quận Ba Đình, ngay cả khi lực lượng cơ sở tiến hành các biện pháp hạn chế không để khách đến hát, nhưng quán karaoke Ngân Hà vẫn cố tình lén lút hoạt động… sau cánh cửa cuốn và bên trong barie cảnh báo. Điều này cho thấy ý thức chấp hành pháp luật kém của các cá nhân liên quan, và cần thiết phải có chế tài mạnh hơn.

Ngày 5-1-2023, Công an quận ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với cơ sở kinh doanh karaoke Ngân Hà, do không đủ điều kiện về an toàn phòng cháy và chữa cháy. Cũng trong ngày 5-1, Công an quận đã có văn bản kiến nghị cơ quan chức năng tham mưu thu hồi giấy phép kinh doanh karaoke đối với cơ sở kinh doanh karaoke Ngân Hà.

Ngày 18-1, UBND quận Ba Đình có văn bản báo cáo, đề xuất chuyển hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố đối với Công ty TNHH du lịch và thương mại Hà Trung, về 2 lỗi vi phạm: không thực hiện văn bản yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của cơ quan có thẩm quyền; và hành vi bao che cho các hoạt động nhảy múa thoát y tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke. Tổng mức hình phạt 188 triệu đồng.