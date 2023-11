Phát hiện 1 thi thể trôi dạt vào bờ biển Thừa Thiên Huế

Vào lúc 5 giờ 45 phút ngày 15-11, Đồn Biên phòng Phong Hải nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện 1 thi thể trôi dạt vào bờ biển thôn Tân Thành, xã Quảng Công, huyện Quảng Điền.

Qua xác định ban đầu tại thời điểm phát hiện, nạn nhân giới tính nữ, khoảng 30 tuổi, mang áo lót màu xám, thi thể chưa có dấu hiệu phân hủy.

Đồn Biên phòng Phong Hải triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường; phối hợp với cơ quan chức năng để khám nghiệm tử thi, xác minh danh tính nạn nhân để điều tra, làm rõ.

Sau khi cơ quan pháp y (Công an tỉnh Thừa Thiên Huế) khám nghiệm tử thi xác định: Danh tính nạn nhân là H.T.M.Y (sinh năm 1995, trú tại thôn Triều Thủy, xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế). Nguyên nhân tử vong là do ngạt nước.

Theo thông tin được biết, nạn nhân nhảy cầu tự tử vào khoảng 7 giờ 30 ngày 13-11 tại cầu Chợ Dinh, huyện Phú Vang.

Hiện tại, thi thể đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.