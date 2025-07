Phát hiện 3 cơ sở dùng hàn the để tẩy trắng hoa chuối

Ngày 6-7, Phòng cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM (PC03) thông tin, vừa kiểm tra, phát hiện 3 cơ sở tại khu dân cư Bến Lức (phường Bình Đông) có hành vi ngâm hàng trăm kg hoa chuối với hàn the, chất tẩy trắng không rõ nguồn gốc trước khi bán ra thị trường.

Theo đó, tối 26-6, các đoàn kiểm tra thuộc Phòng PC03 đã đồng loạt kiểm tra 3 cơ sở sơ chế hoa chuối tại khu dân cư Bến Lức, phường Bình Đông.

Tại cơ sở do ông T.K.L. làm chủ, đoàn công tác phát hiện ông L. cùng 2 nhân viên đang ngâm 59kg hoa chuối trong 2 thùng nhựa đã pha hóa chất. Ông L. trình bày, cách thời điểm bị kiểm tra khoảng 1 tuần, ông đã mua 10kg hàn the ở chợ Kim Biên. Sau khi mua về, ông L. đã sử dụng 7kg ngâm hoa chuối.

Còn đối với chất tẩy trắng dạng bột, ông L. cũng mua cách đây khoảng 1 tuần, với khối lượng 10kg tại một cửa hàng trên đường Hồng Bàng và đã sử dụng hết.

Nhân viên cơ sở sơ chế hoa chuối thực hành lại quá trình pha hóa chất vào nước ngâm hoa chuối. Ảnh: CA

Tại cơ sở do ông N.T.L. làm chủ, đoàn kiểm tra xác định quy trình sơ chế tại cơ sở như sau: sợi bắp chuối được cắt bằng máy từ hoa chuối non, sau đó đem ngâm vào thùng nhựa đựng nước loại 200 lít. Trong thùng có chứa chất bột màu trắng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hạn sử dụng với mục đích để tẩy mủ, làm trắng bắp chuối. Mỗi mẻ hoa chuối khoảng 30kg, được ngâm 3 lần bằng nước pha với chất bột trắng không có nhãn mác trước khi bán ra thị trường.

Kiểm tra tại chỗ, tổ công tác phát hiện ông L. ngâm 90kg hoa chuối trong 3 thùng nhựa và 3kg chất bột trắng không nhãn mác. Ông L. thừa nhận cơ sở do ông làm chủ không đăng ký kinh doanh và chưa được cấp giấy phép đủ điều kiện an toàn thực phẩm của cơ quan chức năng. Thời gian hoạt động của cơ sở từ khoảng 19 giờ hôm trước đến khoảng 3 giờ sáng hôm sau. Chất bột màu trắng do ông L. mua ở quận 5 (cũ) với số lượng 35kg vào ngày 18-5 và đã sử dụng hết 32kg.

Nguồn gốc hoa chuối được ông L. mua lại từ các thương lái với giá 8.000 đồng/kg, mỗi ngày mua khoảng 450kg. Sau khi sơ chế còn khoảng 220kg sợi hoa chuối thành phẩm, ông L. giao cho vợ đem bán tại vựa trong chợ Bình Điền với giá dao động từ 20.000 - 30.000 đồng/kg.

Hóa chất thu giữ tại cơ sở sơ chế hoa chuối. Ảnh: CA

Tại một địa điểm khác do ông N.C. làm đại diện pháp luật, đoàn kiểm tra phát hiện nhân viên công ty đang ngâm 60kg hoa chuối đã bào trong 2 thùng nhựa loại 50 lít đã pha hóa chất (bột tẩy màu trắng tên Sodium Metabisufite, phèn chua, hàn the). Đồng thời phát hiện 3 túi ni lông chứa chất bột màu trắng mịn, có trọng lượng 2kg (bên ngoài có dán mác Sodium Metabisufite), 1 túi ni lông không nhãn mác chứa chất bột nghi là hàn the có trọng lượng 8,5kg và 1 túi ni lông khác nghi là phèn chua có trọng lượng 10,1kg.

Đoàn kiểm tra tiến hành tạm giữ 115,5kg hoa chuối và tổng cộng hơn 16kg tinh thể màu trắng dạng bột và dạng hạt. Hiện Phòng PC03 đang củng cố hồ sơ, xử lý 3 cơ sở trên theo quy định pháp luật.

THU HOÀI - KIẾN VĂN